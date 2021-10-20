الأربعاء 20 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط كمية من مستلزمات الموبايل مجهولة المصدر بكفر الشيخ

مستلزمات الموبايل
مستلزمات الموبايل

داهمت مديرية التموين بكفر الشيخ، مخزنًا غير مرخص لمستلزمات أجهزة المحمول، ومحلين لبيع قطع غيار سيارات، وتم التحفظ على كمية تقدر بنحو 2090 قطعة مجهولة المصدر.

جاء ذلك في إطار جهود إدارة الرقابة بمديرية التموين بكفر الشيخ، بتوجيهات المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، لمكافحة جرائم الغش التجاري وتداول السلع مجهولة المصدر، بمشاركة رضا داود، وحمدي النوساني، بإدارة الرقابة التموينية.

تمكنت الحملة من ضبط  1360 وصلة شاحن وسماعة هاتف محمول، مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدرها، وجميعها غير مدون عليها اسم الشركة المنتجة أو مكان الصناعة، ما يعرض حياة المواطنين للخطر، داخل مخزن لتوزيع مستلزمات أجهزة المحمول، غير مرخص بدائرة قسم أول كفر الشيخ، وجري التحفظ علي المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم برقم 2546 لسنة 2021 جنح أ د ط قسم أول كفر الشيخ، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.
كما ضبطت الحملة 260 تيل فرامل، و100 وحدة كهرباء للسيارات، وجميعها مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بمستندات دالة علي مصدرها، بإحدي محال بيع قطع غيار السيارات، بدائرة قسم ثانِ كفر الشيخ، وتحفظت الحملة علي المضبوطات، وحررت المحضر اللازم برقم 1873 لسنة 2021 جنح أ د ط قسم ثانِ كفر الشيخ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 370 كرتونة أسلاك «بوجيهات» وأزرار تحكم زجاج سيارات، وجميعها مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بالمستندات الدالة علي مصدرها. داخل محل لبيع قطع غيار السيارات، بدائرة قسم ثانِ كفر الشيخ، وجرى التحفظ علي الكمية المضبوطات، وتحرر المحضر رقم 1872 لسنة 2021 جنح أ د ط قسم ثانِ كفر الشيخ، وجارِ العرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

فيما كثفت محافظة كفر الشيخ من إجراءاتها الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، خاصة مع بدء الموجة الرابعة للفيروس، حيث تم تكثيف كافة الأكمنة لقياس درجة حرارة المترددين على المحافظة وفرض غرامات على من لا يرتدي الكمامة داخل وسائل المواصلات أو داخل المصالح الحكومية طبقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن

موبايل قطعة التموين كفر الشيخ ضبط

رئيس التحرير

وائل لطفي

بالمناسبة.. مَن يدفع للزمار؟؟

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