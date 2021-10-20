الأربعاء 20 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

واشنطن تطالب بيونج يانج بالامتناع عن الاستفزازات والدخول فى الحوار

جين بساكي
جين بساكي

طالبت الولايات المتحدة كوريا الشمالية بالامتناع عن مواصلة الاستفزازات والدخول في "حوار مستقر"، في أعقاب تجربة صاروخية جديدة لبيونج يانج.

 

وحسبما أفادت وكالة أنباء “تاس” الروسية، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي خلال مؤتمر صحفي لها: "ندين إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي... وندعوها للامتناع عن مواصلة الاستفزازات والدخول في حوار مستقر وذي مضمون".

 

وأكدت المتحدثة استعداد واشنطن للحوار مع بيونج يانج بدون شروط مسبقة.

 

وفي هذا السياق عقد المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون كوريا الشمالية سونج كيم لقاء ثلاثيا مع مسؤولين من كوريا الجنوبية واليابان، مؤكدا إدانة الولايات المتحدة لإطلاق الصواريخ من قبل كوريا الشمالية، والدعوة للحوار.

 

وكانت كوريا الجنوبية قد أعلنت صباح الثلاثاء عن رصدها إطلاق صاروخ من قبل كوريا الشمالية باتجاه بحر اليابان، قد يكون تم من غواصة.

 

من جهتها، أعلنت اليابان عن رصدها إطلاق صاروخين من قبل كوريا الشمالية.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

بالمناسبة.. مَن يدفع للزمار؟؟

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