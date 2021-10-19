المفوضية العراقية: لدينا أكثر من 1373 طعنًا على نتائج الانتخابات حتى الآن

أكدت مفوضية الانتخابات العراقية، اليوم الثلاثاء، دراستها الطعون المقدمة على الانتخابات بجدية، لافتة لعدم تعرض المفوضية لأي ضغوط محلية أو خارجية.

وأعلنت المفوضية العراقية، أن لديها أكثر من 1373 طعنًا على نتائج الانتخابات حتى الآن، وفقًا لقناة الشرق السعودية.

وأضافت: "إعادة الفرز يدويًا "ممكنة في مواضع معينة" وليس لجميع المراكز"، مؤكدة على الالتزام بالقانون فيما يتعلق بـ"العد الإلكتروني" رغم مطالبات المتظاهرين.

وكان تصاعد الاحتقان في الشارع العراقي، بسبب نتائج الانتخابات النيابية، التي أجريت الأسبوع الماضي، خاصة بعد نزول أتباع الفصائل المسلحة إلى الساحات العامة للتظاهر.

وشهدت العاصمة بغداد، ومحافظة البصرة، وواسط، تظاهرات لأتباع الفصائل المسلحة، احتجاجًا على نتائج الانتخابات، التي مُنيت فيها تلك المجموعات بخسارة كبيرة.

وحصل تحالف الفتح "المظلة السياسية للأجنحة المسلحة" على 16 مقعدًا فقط، نزولًا من 48 مقعدًا كان قد حصل عليها في انتخابات عام 2018.

فيما أعلن مستشار رئيس الوزراء العراقي لشئون الانتخابات، السبت الماضي، اكتمال عملية العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في العاشر من أكتوبر الجاري.

وكشفت المفوضية عن أن جميع العمليات جرت بحضور فريق الأمم المتحدة ومراقبي الاتحاد الأوروبي والمراقبة المحلية وحقوق الإنسان واللجنة الأمنية العليا.