الثلاثاء 19 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

أحمد عمر هاشم: الاحتفال بالمولد النبوي سنة مباركة

الدكتور أحمد عمر
الدكتور أحمد عمر هاشم

قال الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء ورئيس اللجنة العلمية بالطرق الصوفية، إن الإحتفال بالمولد النبوى الشريف سنة مباركة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحتفل بيوم ميلاده كل يوم اثنين، وعندما يسئل كان يقول هذا يوماَ ولدت فيه، لذلك يجب علينا جميعاَ الإقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم.

وتابع "هاشم" أن الأمة الإسلامية كلها تعيش أجواء الفرحة والسعادة، خلال هذه الأيام المباركة، وعلينا جميعا أن نفرح ونسعد بهذا اليوم الذي ولد فيه خير خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

الدكتور أحمد عمر هاشم الطرق الصوفية النبوي الشريف الأمة الإسلامية الأيام المباركة

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بالمناسبة.. مَن يدفع للزمار؟؟

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