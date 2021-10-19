الثلاثاء 19 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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عالم

رئيسة المجلس الإسلامى فى بريطانيا: القضية الفلسطينية تخص المسلمين جميعًا

محمود الهباش
محمود الهباش

بحث قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشئون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، مع رئيسة المجلس الإسلامي في بريطانيا زارا محمد، تعزيز التعاون بين المؤسسات الدينية والرسمية والشعبية الفلسطينية والمجلس الإسلامي الذي يضم أكثر ٦٠٠ مؤسسة في بريطانيا.

وهنأ الهباش، خلال اللقاء الذي جمعهما عبر تقنية زووم، زارا محمد كونها أول امرأة تتولى منصب رئاسة المجلس، متمنيا لها التوفيق والنجاح وأن تقود المجلس لما فيه الخير للمسلمين في بريطانيا، مقدما لها دعوة رسمية لزيارة دولة فلسطين مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك.

من جانبها شكرت زارا محمد، الهباش على الدعوة مؤكدة أنها سوف تعمل على تلبيتها في القريب العاجل.

وأكدت رئيسة المجلس الإسلامى فى بريطانيا أن القضية الفلسطينية وقضية المسجد الأقصى المبارك هي قضية المسلمين جميعا.

وطالبت رئيسة المجلس الإسلامي في بريطانيا المؤسسات العاملة في العالم الإسلامي وفي أوروبا والولايات المتحدة لحشد الطاقات، وتعزيز حضور الرواية الفلسطينية الحقيقية لما يجري في الأرض المحتلة وتعرية دولة الاحتلال وفضح جرائمه أمام الرأي العام العالمي وصناع القرار في الغرب.

وفى وقت سابق من اليوم، تسلم رئيس الوزراء الفلسطينى محمد أشتية، من القنصل البريطاني العام في القدس ديان كورنر، تقريرًا ممولًا من المملكة المتحدة حول السياسة المتعلقة بتغير المناخ في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال رئيس الوزراء الفلسطينى: "نقدر هذا التقرير الهام الذي يأتي في إطار التحضيرات لعقد مؤتمر المناخ في غلاسكو".

وتابع: "أكبر تحدٍ تواجهه البيئة الفلسطينية هو الاستيطان ومخلفاته، وإسرائيل تستمر في سيطرتها على مصادرنا الطبيعية وتمنع الوصول الى أراضينا خلف الجدار، والأسوأ من ذلك أن إسرائيل تستخدم أراضينا كمكب للنفايات الصلبة والكيماوية والإلكترونية، إضافة إلى اقتلاع الأشجار وتجريف الأراضي لصالح بناء المستوطنات والتوسع الاستيطاني".

وأوضح أشتيه أن فلسطين لا تساهم بالتلوث البيئي في العالم، قائلًا "على العكس بيئتنا تتلوث من الاحتلال"، مؤكدًا أن الرئيس الفلسطينى محمود عباس، وقع على جميع الاتفاقيات المتعلقة بالمناخ والبيئة، ونحن نلتزم بهذا الجهد العالمي الذي يهدف إلى تخفيف حدة الانبعاثات من جهة والحفاظ على بيئة نظيفة وخضراء من جهة أخرى.

قاضي قضاة فلسطين المجلس الإسلامي بريطانيا القضية الفلسطينية القدس المسجد الأقصى

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بالمناسبة.. مَن يدفع للزمار؟؟

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