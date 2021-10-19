الثلاثاء 19 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«الصحة» للنواب: «حياة كريمة» تشمل 53 مشروعا صحيا فى ملوى بالمنيا

مجلس النواب
مجلس النواب

قال الدكتور محمد ناجي سيد، وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنيا، إن مركز ملوي مدرج ضمن مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري، وتشمل المبادرة تنفيذ 53 مشروعا صحيا في ملوي، وهناك 34 وحدة صحية تم رفع كفاءتها.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة، لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب رياض عبدالستار، بشأن سرعة دعم مستشفى ملوى التخصصي بالمستلزمات والأجهزة والأمصال اللازمة لخدمة المرضي، وسرعة تطوير الوحدات الصحية بمركز ملوي (قري ملوي)، وسرعة تشغيل مراكز الأمومة والطفولة بقلندول وتشغيله وتنفيذ التأمين الصحي، وسرعة الموافقة علي تخصيص مستشفى التكامل بالأشمونين كتأمين صحي لخدمة أبناء ملوي.

وانتقد مقدم طلب الإحاطة، عدم توفير مصل العقرب بمستشفي ملوي، وطالب بتشغيل مراكز الأمومة والطفولة، ومستشفيات التكامل، وتشغيل منظومة التأمين الصحي في المنيا.

وعقب وكيل وزارة الصحة في المنيا، قائلا: "في 1/7/2021 كان هناك نقص في أجهزة تم توفيرها، وفي الشهر الماضي وحدة الحروق اشتغلت، وبالنسبة لنقص الأمصال وفرنا المصل، وكون يحدث عجز بسبب وجود مناطق جبلية، بالفعل حدث عجز في يوم وتم توفير المصل في ذات اليوم".

وتابع: "مركز ملوي أدرج ضمن مبادرة حياة كريمة، وفيها 53 مشروع فيما يخص الوحدات، 34 وحدة صحية تم رفع كفاءتها، ومستشفى ملوي في ظل التأمين الصحي الشامل لها سياسات وظيفية، مركز الأمومة والطفولة مركز طبي شامل سيعمل خلال عام".

الدكتور محمد ناجي سيد وكيل وزارة الصحة محافظة المنيا مركز ملوي حياة كريمه الريف المصري

رئيس التحرير

وائل لطفي

بالمناسبة.. مَن يدفع للزمار؟؟

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