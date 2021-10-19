الثلاثاء 19 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الخارجية الأمريكي يبدأ جولة في أمريكا اللاتينية

أنتوني بلينكين
أنتوني بلينكين

بدأ وزير الخارجية الأمريكي، اليوم الثلاثاء، أول جولة له في أمريكا اللاتينية لتقديم الدعم إلى الدول التي تعتبرها واشنطن مثالاً للديموقراطية، على خلفية تجدد التوتر مع فنزويلا.

يستهل أنتوني بلينكين وزير الخارجية الأمريكي، جولته بزيارة الإكوادور ليغادرها إلى كولومبيا، حيث من المقرر ان يلتقي الرئيسين اليمينيين غييرمو لاسو وإيفان دوكي على التوالي، للترويج للمبادئ الديموقراطية التي ينادي بها جو بايدن الرئيس الأمريكي، ولمواصلة الضغط كذلك على القادة اليساريين في أمريكا اللاتينية.

قال بريان نيكولز، كبير الدبلوماسيين الأمريكيين المكلف شؤون أميركا اللاتينية: إن أنتوني بلينكين وزير الخارجية الأمريكي "سيُظهر كيف تمكنت دول مثل الإكوادور وكولومبيا من الاعتماد على قيمها والتزاماتها الديموقراطية لصالح شعوبها".

كما سيجتمع أنتوني بلينكين وزير الخارجية الأمريكي مع منظمات حقوق الإنسان لمناقشة موضوعين رئيسيين بالنسبة لإدارة جو بايدن الرئيس الأمريكي، هما المناخ والهجرة.

رحبت إدارة جو بايدن الرئيس الأمريكي، بتبني كولومبيا بعض الأهداف المناخية، والإكوادور، التي تضم أرخبيل غالاباغوس، والتي تولي اهتماماً خاصا بهذه القضية.

من المتوقع أن يناقش أنتوني بلينكين وزير الخارجية الأمريكي، المزيد من أهداف سياسة الهجرة المستندة إلى اعتبارت انسانية في بوغوتا مع المسؤولين في المنطقة، بحسب مسؤولين أمريكيين.

وتأتي زيارته في وقت سلمت الرأس الأخضر أليكس صعب، أحد المقربين من الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إلى الولايات المتحدة التي وجهت له ثماني تهم تتعلق بغسل الأموال.

ووصف مادورو التسليم بأنه عملية "خطف" وعلق مشاركته في المحادثات مع المعارضة المدعومة من الولايات المتحدة، والمقررة الأحد في مكسيكو.

وزير الخارجية الامريكي أمريكا اللاتينية واشنطن فنزويلا أنتونى بلينكين

رئيس التحرير

وائل لطفي

بالمناسبة.. مَن يدفع للزمار؟؟

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