الثلاثاء 19 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

فوز طالب بكأس التميز فى مسابقة المشروع الوطنى للقراءة

محمد طه عبد الحميد
محمد طه عبد الحميد

فاز محمد طه عبدالحميد، الطالب بكلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة، بالمركز الأول وحصوله على كأس التميز وميدالية وشهادة تقدير وجائزة مالية قدرها مليون جنيه في مسابقة المشروع الوطني للقراءة "فئة القارئ الماسي" في الموسم الأول له، والذي نظمته مؤسسة البحث العلمي الإماراتية بالتعاون مع وزارات التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والثقافة، والشباب والرياضة، ومؤسسة الأزهر الشريف.

وأشاد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، بالمنافسة الرائعة للطالب محمد طه عبدالحميد، وهنأه على الفوز بالمركز الأول وحصوله على كأس التميز وميدالية وشهادة تقدير وجائزة مالية.

وقال رئيس جامعة القاهرة إن الجامعة تشجع طلابها على المشاركة بالمسابقات والملتقيات العلمية والثقافية، سواء كانت محلية أو دولية، وتؤهلهم للفوز بالمراكز الأولى بعد إعدادهم بشكل متكامل.

وأكد الخشت ضرورة أن يكون الطالب واسع الثقافة، دائم الاطلاع، نافعا لنفسه ولغيره، مشيرًا إلى حرص جامعة القاهرة على تعزيز توعية الطلاب، وتحفيزهم على المطالعة الواعية وذلك في إطار استراتيجية الجامعة لتطوير العقل المصري وبناء الإنسان المصري.

الشباب والرياضة المنافسة المركز الأول محمد استراتيجية مشروعات جنيه

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شىء كبير يجرى

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