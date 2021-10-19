الثلاثاء 19 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بالأسماء.. القائمة الكاملة لمرشحي انتخابات التجديد النصفي بنقابة المهن التمثيلية

انتخابات
انتخابات

تواصل نقابة المهن التمثيلية بقيادة الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، الاستعدادات النهائية الخاصة بانتخابات التجديد النصفي للنقابة، والتي ستقام في الخامس من نوفمبر المقبل، وذلك بعد إعلان الدكتور أشرف زكي، مؤخرًا، عن القائمة الخاصة به والتي سيقوم بانتخابها.

وكشف الفنان أشرف زكي، خلال مؤتمرٍ صحفي أمس، عن أسماء المرشحين لانتخابات التجديد النصفي بنقابة المهن التمثيلية، وهم: نجلاء شعير، محمد عاشور، أيمن عزب، أحمد سلامة، عزوز عادل، ووائل عبد الله.

كما ترشح كلا من؛ عادل شعبان، منير مكرم، على كماله، سامح بسيوني، أشرف فؤاد، هشام عطوة، سميحة عبد الهادي، حسن علي، وهاني عبد الهادي.

ودعا الفنان أشرف زكي، - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بنادي نقابة المهن التمثيلية، للإعلان عن تفاصيل الانتخابات- جميع فناني مصر، إلى المشاركة في انتخابات نقابة المهن التمثيلية القادمة، كي يؤدوا دورهم تجاه نقابتهم، مشيرًا إلى أن النقابة تمتلك أعظم مشروع علاج على مستوى النقابات في مصر.

وتحدث الدكتور أشرف زكي، عن معاشات الفنانين، قائلًا: "غير راضين عن معاشات الفنانين لأنه ضعيف ولا يتجاوز الـ 700 جنيه، وأنا والفنانين غير راضين عن ذلك، ولكن في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتعديلات الأخيرة، أعتقد إن المعاش سيتم تعديله فيما بعد".

تكشف النقاب نقابات لدستور عداد الذي علا الانتخاب مؤخرا الهادي ضعيف

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