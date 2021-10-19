متى يمكن للأطفال أكل اللحوم؟.. الفوائد والاحتياطات الواجب اتباعها

تعد كرات اللحم عبارة عن كرات صغيرة ناعمة الملمس مصنوعة من اللحم المفروم، وقد تحتوي أيضا على مكونات أخرى مثل البيض، الجبن، والخضار، ونظرًا لأن اللحوم هي المكون الرئيسي في كرات اللحم ، يمكن للأطفال الحصول على العناصر الغذائية الأساسية ، مثل البروتين وحديد الهيم

ونرصد وفقا لموقع “healthline ” متى يمكن للأطفال تناول كرات اللحم؟

متى يمكن للأطفال أكل كرات اللحم؟

يقول الدكتور ديفيد شافران ، طبيب الأطفال في كليفلاند كلينيك ورئيس قسم طب الأطفال في K Health ، "على الرغم من أن كرات اللحم طرية إذا تم طهيها جيدًا، إلا أنها قد تشكل في البداية خطر الاختناق ويجب عدم تقديمها حتى يتم تطوير مهارات المضغ بشكل أفضل، و في معظم الأطفال سيكون هذا حوالي تسعة أشهر من العمر، وحتى مع ذلك سأكون متأكدًا من تقطيع كرات اللحم إلى قطع أصغر وتجنب إضافة الأطعمة الصلبة مثل البصل إلى المزيج. سأبقي الأمر بسيطًا مع كرات اللحم المكونة من مكون واحد ".

الفوائد المحتملة لكرات اللحم للأطفال

يقدم البروتين الخالي من الدهون: اللحوم هي مصدر للبروتين عالي الجودة الذي يمكن أن يساعد في نمو وتطور الأطفال، إلى جانب ذلك ، فإن البروتين الحيواني أكثر توافراً حيوياً ، مما يعني أن الطفل يمكنه الحصول على بروتين أكثر قابلية للامتصاص، يحتاج الأطفال الذين يتمتعون بصحة جيدة والذين تتراوح أعمارهم بين ستة و 12 شهرًا من 11 إلى 13 جرامًا من البروتين يوميًا .

يوفر العديد من فيتامينات ب: يمكن أن تقدم اللحوم العديد من فيتامينات ب ، مثل فيتامين ب 1 ، ب 2 ، ب 3 ، ب 6 ، ب 9 ، ب 12 للأطفال، وتلعب هذه الفيتامينات دورًا مهمًا في العديد من العمليات الفسيولوجية التي تسهل النمو والتطور الصحي، على سبيل المثال ، يساعد فيتامين B2 و B3 في استقلاب الطاقة ، بينما يساعد فيتامين B12 في تكوين خلايا حمراء صحية وعمل الجهاز العصبي السليم.