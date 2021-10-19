الثلاثاء 19 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع عامل سقط من أعلى خزان مياه في منشأة القناطر

جثة
جثة

لقي عامل مصرعه، اليوم الثلاثاء، إثر سقوطه من أعلى خزان مياه بعمارة تحت الإنشاء أثناء عمله في تركيبه، مما أسفرعن مصرعه، وذلك بإحدى قرى منشأة القناطر في محافظة الجيزة.

تلقى مركز شرطة منشأة القناطر، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص نتيجة سقوطه من أعلى مبنى تحت الإنشاء.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن شابا يدعى "ع.خ"، خلال مشاركته في أعمال إنشاء خزان مياه، اختل توازنه، وسقط مصابا بعدة كسور وجروح، ليلقى مصرعه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ونقل جثة الضحية إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وقررت النيابة تشريح جثة المجني عليها، وإعداد تقرير حول الواقعة، والتصريح بالدفن عقب ذلك، وطلب تحريات المباحث، واستدعاء شهود العيان؛ لسماع أقوالهم في الواقعة.

عقب تلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا بالعثور على جثة هناك العديد من الإجراءات القانونية التي من المقرر اتباعها لكشف غموض الواقعة.

عامل منشأة القناطر الجيزة خزان مياه مديرية أمن الجيزة محافظة الجيزة القناطر

رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

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