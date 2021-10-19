7 نصائح لشد جلد البطن بعد الحمل بدون جراحة

بعد ولادة طفلك، تؤدي التغيرات الهرمونية إلى تقلص الرحم والانكماش إلى ما كان عليه قبل الحمل ، ويستغرق التخلص من الجلد المترهل وقتًا، فالعودة إلى الشكل الأصلي ليست مستحيلة.

ووفقا لموقع “bonobology ” نرصد نصائح تساعدك في شد جلد البطن بعد الحمل:

أكل صحي

تتطلب بشرتك العناصر الغذائية للحفاظ على مرونتها، لذلك تحتاج إلى تناول ما يكفي من العناصر الغذائية ليبقى الجلد مرنًا وناعماً، فاعليك باتباع نظام غذائي متوازن من الفواكه والخضروات والبروتينات الخالية من الدهون والدهون لتعزيز مونة وشد الجلد المترهل.

ممارسة الرياضة

يمكن أن تساعد التمارين الرياضية في شد الجلد المترهل عن طريق تقوية عضلات البطن، و يساعدك على إنقاص الوزن الزائد ويقوي عضلات المعدة ويعيد تشكيل جسمك، و تعمل التمارين أيضًا على تعزيز الدورة الدموية ، مما يحسن إمداد الأنسجة بالأكسجين ويساعد على تعزيز الكولاجين والإيلاستين.

التنفس بشكل صحيح

قبل الانخراط في أي نظام أو نشاط رياضي ، قم بتصحيح معدل تنفسك، تنفس بعمق من خلال أنفك ودع الهواء يملأ رئتيك، زفر ببطء من خلال الفم لتفريغ الرئتين، و قد يعمل تمدد وتقلص البطن عن طريق التنفس أيضًا في شد الجلد المترهل.

حافظ على صحة العقل

لا تفقد هدوئك إذا كنت غير قادر على شد جلد بطنك يستغرق الأمر وقتًا ، وتحتاج إلى عقل سليم للتركيز عليه شارك في الأنشطة التي تجعلك سعيدًا.

اشرب الماء

الحفاظ على رطوبة الجسم يعزز ويحافظ على مرونة الجلد ، حافظ على شرب الماء بانتظام طوال اليوم ، يقلل من احتباس الماء ويحرق السعرات الحرارية ، مما يجعل الجلد المترهل أقل وضوحًا، يساهم استخدام المرطب أيضًا في قدرة الجلد على شد الجلد.

أرضعي طفلك

الرضاعة الطبيعية مفيدة لك ولطفلك، تظهر بعض الدراسات أن الرضاعة الطبيعية قد تساعد الأم الجديدة على فقدان القليل من السعرات الحرارية الزائدة في اليوم .

تقشير بشرتك

يعزز التقشير نمو الجلد الجديد الذي سيكون أكثر صحة وأكثر إحكاما من الجلد القديم، كما أنه يحسن الدورة الدموية ، مما يخلق بشرة جديدة ويعزز المرونة، استخدمي ليفة أو فرشاة استحمام لفرك بطنك أثناء الاستحمام.