الثلاثاء 19 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

مايان السيد تخطف عدسات المصورين بإطلالتها الأنيقة فى مهرجان الجونة 2021

مايان السيد
مايان السيد

تحرص النجمة الشابة، مايان السيد، على اختيار أزياءها بعناية فائقة، خاصة في المناسبات الهامة، وفي اليوم الخامس لمهرجان الجونة السينمائي ٢٠٢١، خطفت أنظار المصورين إليها بإطلالتها على الريد كاربيت.

مايان السيد

إطلالة مايان السيد

تألقت مايان السيد، بفستان أسود، قصير، جاء تصميمه عبارة عن توب أسود قصير وتنورة بنفس اللون، يزينه الفصوص الفضية، ونسق معه حذاء أسود اللون، ذو كعب عال.

واختارت مايان السيد، تسريحة شعر كلاسيكية، أبرزت جمالها، جاء بستايل الوايفي المميز، منسدلًا علي أكتافها.

مايان السيد

من الناحية الجمالية

اعتمدت مايان السيد، على مكياج يناسب إطلالاتها، فاختارت حمرة شفاة قوية، كما نسقت مع إطلالتها إكسسوارات رقيقة.

مايان السيد

آخر أعمالها

وقدمت النجمة الشابة، مايان السيد، عددًا من الأعمال الدرامية، التي برزت فيها مؤخرًا، حيث  شاركت في موسم رمضاني الماضي، وجسدت دور شقيقة منى زكي في مسلسل "لعبة نيوتن"، كما شاركت فى مسلسل "هجمة مرتدة"، بدور شقيقة أحمد عز، كما شاركت في مسلسل "حرب أهلية" مع النجوم يسرا، وباسل الخياط، وغيرهم.

مايان السيد

مهرجان الجونة ٢٠٢١

وانطلق مهرجان الجونة 2021 السينمائي، في دورته الخامسة، ليلة الخميس الماضي، حيث شهد الحفل حضور عدد كبير من نجوم الفن والسينما، أبرزهم، يسرا عضو اللجنة الاستشارية، وليلى علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، هالة صدقي، منى زكي، لبلبة، روجينا، أشرف عبد الباقي، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، أحمد داوود وزوجته علا رشدب، مايا دياب، المخرجة إيناس الدغيدي، وغيرهم.

كما شهد حفل الافتتاح، عددًا من المفاجآت، أبرزها ظهور الفنان محمد رمضان، على مسرح الحفل، حيث قدم أغنية حفل الافتتاح لأول مرة، كما يواصل البروفات حاليًا بمشاركة مخرج الأغنية حسام الحسيني، وسيُقدمها بمُشاركة مُطرب عربي، وأيضًا تكريم الفنان أحمد السقا عن أعماله الفنية الكثيرة.

مهرجان الجونة السينمائي كلاسيكية مايان السيد إطلالة مايان السيد مهرجان الجونة ٢٠٢١

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وائل لطفي

شىء كبير يجرى

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