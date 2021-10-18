تونس: مهرجان المولد النبوى بالقيروان سيكون دوليًا

أكد وزير السياحة والصناعات التقليدية في تونس محمد المعز بلحسين، اليوم الإثنين، أن مهرجان المولد النبوي الشريف بالقيروان سيكون مهرجانا دوليا بداية من العام القادم.

وقال الوزير في تصريحات لوكالة تونس أفريقيا للأنباء خلال زيارته لولاية القيروان بمناسبة الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف إن الاحتفالات تعد مميزة هذا العام في ظل استمرار تعافي البلاد من جائحة كورونا وتواصل عمليات تلقيح المواطنين للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) مما سمح بتنظيم هذه الأحداث الضخمة وتوافد الزوار بأعداد كبيرة.

وأضاف أن هناك مؤشرات جيدة على عودة السوق الألمانية والبريطانية، بالإضافة للسوق الروسية وأسواق أخرى إلى تونس بعد التعافي تدريجيا من جائحة كورونا.

وأكد بلحسين أنه سيتم العمل على مساعدة الحرفيين على تسويق منتجاتهم في الأسواق العالمية من خلال توظيف منظومات الرقمنة في عملية الترويج، وذلك عبر إحداث منصة رقمية أو سوق رقمية لمساعدة الحرفيين على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل حاليا على إعداد خطة عملية للسماح بعودة القطاع السياحي إلى وضعه قبل الجائحة الصحية العالمية.

وكان وزير السياحة والصناعات التقليدية التونسي قد بدأ زيارته إلى ولاية القيروان أمس (الأحد) وشملت تفقده لعدة معالم أثرية أبرزها مقام أبي زمعة البلوي وجامع عقبة بن نافع.

وعلي صعيد اخر.. أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم الإثنين أنه تم تطعيم 23 ألفًا و641 شخصًا باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال يوم أمس من بينهم 12 ألفًا و199 شخصًا تلقوا الجرعة الثانية.

وأوضحت الوزارة - في بيان لها أن 4 ملايين و205 آلاف و797 مواطنًا قد استكملوا التلقيح، فيما بلغ العدد الإجمالي للجرعات التي تم توزيعها 8 ملايين و702 ألف و757 جرعة.

ولفتت الوزارة الى أن عدد الأشخاص المسجلين في منظومة "إيفاكس" المخصصة للحصول على اللقاح بلغ 6 ملايين و551 ألفًا و626 شخصًا حتى يوم أمس.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة أيضًا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.