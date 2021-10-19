تعرف على طرق وخطوات ومزايا التبرع بالبلازما

في منتصف الشهر الماضي كشفت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان عن انطلاق المشروع القومي للتبرع بـ البلازما، داخل مبادرة رئيس الجمهورية للتصنيع والاكتفاء الذاتي من مختلف أنواع البلازما، حيث يشارك المشروع في تحقيق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما لإتاحة الأدوية التي يحتاجها المريض لعلاج الأمراض المزمنة وأمراض فيروس الكبد والكلي والحروق.

وفي هذا السياق، ترصد "الدستور" شروط وطرق التبرع بالبلازما علي جميع أنحاء مستوى الجمهورية:-

- علي من يرغب في التبرع أن يتراوح سنه من 18 إلى 60 عامًا.

- يجب أن لا يقل وزن المتبرع عن 50 كيلو.

- يجب على المتبرع قبل التبرع ضبط ضغط الجسم.

- يجب أن تكون صحته سليمة ولا يشتكي من القلب أو الكبد أو الكلى.

- علي المتبرع الحذر من تناول الأنسولين إذا كان مريض بالسكر قبل عملية التبرع.

- يجب عمل فحص طبي شامل علي المتبرع للتأكد من أنّ حالته الصحية لا تتعارض مع التبرع للبلازما.

مميزات التبرع بالبلازما

- تعتبر البلازما هي المصدر الأساسي لتصنيع مشتقات الأمراض المزمنة مثل التجلط في الدم الذي يعتبر العلاج الوحيد لمرضى النزيف.

- يتم تصنيع العلاج الخاص بمرض التهابات السرطانات الكبد ومرض الكلى.

- تعمل البلازما علي تنشيط أجهزة الجسم المسئولة عن تجديد بروتينات البلازما.

- يتم إجراء فحص شامل بشكل دوري بالمجان للمتبرع.

- المتبرع بالبلازما لا يتحمل أي تكاليف مادية أثناء فترة التبرع وبعد التبرع.

خطوات التي يجب اتباعها في عملية التبرع بالبلازما

- على المتبرع الدخول على المنظومة الإلكترونية للمشروع القومي للتبرع بالبلازما.

- ثم بعد ذلك يقوم المتبرع بالضغط على التسجيل لإتمام عملية التسجيل بشكل سليم.

- يقوم بعد ذلك بإدخال البيانات الشخصية الاسم ثلاثي ورقم البطاقة ومحل الإقامة.

- حيث تتم عملية التبرع من خلال المنظومة القائمة على التبرع عن طرق جهاز "تابليت" يتم توفيره للمتبرعين داخل المركز لتسهيل عملية التبرع.

- ثم يجلس على جهاز فصل البلازما، ويدعمه الفريق الطبي بإدخال بيانات اللازمة للفحص الطبي.

- وبعد ذلك يسحب الجهاز مقدار من الدم وفصل البلازما بشكل تلقائي.

- يجب تسجيل فصيلة دم المتبرع والتي تحتوي على "QR Code".

- بعد الانتهاء من التسجيل يتواصل المركز مع المتبرع كل أسبوعين لمنع الانتظار داخل المركز.