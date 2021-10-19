«السبكي» يكشف مظاهر التحول الرقمي في منشآت «الرعاية الصحية»

أكد الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف على تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل ومساعد وزيرة الصحة والسكان للرقابة والإعلان، أن مظاهر التحول الرقمي تعددت في الهيئة ومنشآتها الصحية حيث شملت الخدمات الطبية والعلاجية عن طريق تفعيل تقديم الاستشارات الطبية عن بعد للمنتفعين سواء عن طريق التطبيقات الإلكترونية مثال البالطو للحجز للكشف من خلاله والردود على الاستفسارات وحل الشكاوى، وكذلك تفعيل خدمات التطبيب عن بعد.

وأوضح السبكي أنه تم تحويل كافة السجلات الطبية الإلكترونية للمرضى بالمراكز ووحدات الرعاية الصحية الأولية ضمن المنظومة الالكترونية و التي تسهم في سرعة تشخيص الحالات المرضية ووصف العلاج المناسب لها، وكذلك منظومة المعامل LIS وميكنة وربط الأقسام الداخلية بالمستشفيات والرعايات المركزة والحضانات وأسِرة الغسيل الكلوي، وهذا فضلًا عن رقمنة خدمات الطوارئ "بربط غرف العمليات المركزية لإدارة الأزمات والطوارئ بالفروع مع الشبكة الوطنية للطوارئ والخدمات والسلامة العامة المتطورة" بما أحدث نقلة نوعية في التعامل الفوري مع الأزمات وسرعة احتوائها والسيطرة عليها، وأخيرًا "المنظومة الذكية لإدارة وصيانة الأصول الطبية وغيرالطبية" التابعة لهيئة الرعاية الصحية والتي تسهم في استدامة الأصول والالتزام بالصيانات الدورية والوقائية لها والحفاظ على المال العام للدولة، وغيرها من مظاهر التحول الرقمي داخل الهيئة سواء في عمليات التدريبات للعاملين أو عقد المؤتمرات الافتر اضية أو عقد الاجتماعات عبر التطبيقات الإلكترونية المختلفة

وأشار إلى أنه تم إطلاق أول منصة رقمية للتواصل الفعال بين العاملين بالهيئة ولأول مرة منصة تضم أعضاء المهن الطبية في مصر Care Connect"، وكل ذلك في إطار التحول الرقمي لخدمات الهيئة وتحسين بيئة العمل لهم وسرعة أداء الخدمة بجودة وحسب أحدث النظم الصحية العالمية وبما ييسر حصول المواطنين على الخدمات بكل سهولة ويسر واستمرار الارتقاء بالخدمات والرعاية الصحية للمواطنين، وتماشيًا مع استراتيجية الدولة لبناء مصر الرقمية.