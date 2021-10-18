السجن 30 عامًا لمعتز مطر وحسام الشوربجي بتهمة إهانة القضاة

قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سلامة جاب الله، بمعاقبة معتز مطر وحسام الشوربجي المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية غيابيا بالسجن المشدد 15 سنة لكل منهما، بتهمة إهانة رئيس محكمة إرهاب الزقازيق والتشكيك فى أحكام القضاء المصرى.

البداية فى عام 2019، حين قام معتز مطر وحسام الشوربجى، بالإذاعة عمدا في الخارج والداخل أخبار وبيانات وشائعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك تكدير الأمن العام، وأذاعا عبر شبكة المعلومات الدولية وقناتي مكملين والشرق أخبار وشائعات كاذبة بتدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية لقمع مباشري العمل السياسي المعارض.

وقام المتهمان بقذف المجني عليه المستشار "أ. ح" قاضي بمحكمة الزقازيق الابتدائية بطريق الإذاعة بأن أسندا له وقائع تتصل بعمله الوظيفي مدعين بالكذب قيامه بارتكاب جرائم تزوير في محررات رسمية وإخلاله بواجبات وظيفته

وكشفت تحريات جهاز الأمن الوطني عن صحة الواقعة واضطلاع المتهمان بـ التحريض على القاضي "أ ح" رئيس دائرة الإرهاب الجزئية بمحكمة الزقازيق الابتدائية بمناسبة نظره قضايا اتهم فيها أعضاء من الجماعة الإرهابية، وادعائهما أنه سبق عمله كضابط بأمن الدولة والغرض من أفعالهما هو تحريض المواطنين تجاه المؤسسة القضائية.