الرعاية الصحية تعلن تشغيل مركز طب أسرة الدير في الأقصر

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية تشغيل مركز طب أسرة الدير بمدينة إسنا في محافظة الأقصر، لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل.

وأوضحت هيئة الرعاية أن مركز طب أسرة الدير سيقدم خدمات الرعاية الأولية من خلال خدمات الاستقبال والطوارئ، و خدمات طب الاسرة، ورعاية الأمومة والطفولة و الرعاية المتكاملة للطفل المريض، واكتشاف رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وخدمات الصيدلية وخدمات تنظيم الأسرة وخدمات نادي الأسرة وخدمات الأسنان وخدمات التطعيمات وخدمات مكتب الصحة وخدمات المعمل وخدمات مراقبة البيئة والأغذية، وخدمات أشعة سينية، بالإضافة إلى العيادات التخصصية (عيادة الباطنة – عيادة النساء - عيادة الأطفال).

وأشارت الهيئة إلى أن مركز طب أسرة الدير يقدم خدماته إلى ما يقرب من 45 ألف نسمة من سكان قرية الدير بمركز إسنا، وبعد تشغيل مركز طب أسرة الدير يصبح عدد المراكز والوحدات الصحية المقدمة لخدمات الرعاية الصحية الأولية بمحافظة الأقصر (47) مركزاً ووحدة صحة طب أسرة، من المقرر زيادة عددهم إلى (59) مع اكتمال منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالأقصر.

وأعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية نجاح أول جراحة لزراعة الشريان التاجي بتقنية القلب النابض “دون إيقاف القلب _ Off Pump Surgery” بمجنع الإسماعيلية الطبي التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية، ثالث محافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأوضحت هيئة الرعاية الصحية، أنه حضر المريض إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية، وهو يعاني من أعراض الذبحة الصدرية المتكررة، وأنه على الفور تم إجراء الكشف عليه وعمل الفحوصات الطبية اللازمة له، حيث تبين أنه يعاني من اختناق عضلي بالشريان الرئيسي الأيسر الأمامي للقلب وتسبب له في آلام الذبحة الصدرية المتكررة ولا يتحسن بالعلاج الدوائي.

وأضافت الهيئة، أنه تم تجهيز المريض وإجراء جراحة زراعة الشريان التاجي اللازمة لعلاجه باستخدام الشريان الثديي الأيسر عن طريق تقنية القلب النابض، لافتة إلى استقرار الحالة الصحية للمريض وإتمام العملية بنجاح على يد نخبة من أمهر الأطباء الاستشاريين والأخصائيين في جراحات القلب والصدر بمجمع الإسماعيلية الطبي، حيث أنها تعد من العمليات الدقيقة والمتطورة وتحتاج إلى مهارة عالية.

وتابعت أنه ضم الفريق الطبي المعالج للمريض، أ.د. السيد أحمد فياض، استشاري جراحات القلب والصدر، بمشاركة أخصائيي جراحة القلب والصدر "د. أحمد خليفة، د. محمد عبدالفتاح، د. أحمد وردي، د. أحمد محمد علي"، وبمعاونة استشاري تخدير جراحات القلب والصدر بالمجمع أ.د. بيتر ظريف تادروس، وأخصائيي ماكينة القلب الاصطناعي "أ. حسناء حسن، أ. غادة وجيه، أ. نسمة عيد"، و تمريض عمليات القلب المفتوح أ. أميرة صالح.

واستكملت الهيئة، أنه على الرغم من تكلفة العملية بالقطاع الخاص أكثر من 150ألف جنيه، إلا أنه لم يتحمل المريض سوى قدر مساهمة فقط 300 جنيه، حيث أنه من منتفعي خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية، تلك المنظومة التي تخفف عبء المرض من على كاهل المرضى وذويهم وعلاجه بأقل تكلفة، وبأعلى معايير السلامة والجودة العالمية.