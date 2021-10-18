«الحملة القومية لمكافحة تعاطى وإدمان المخدرات».. ندوة بجامعة كفر الشيخ

نظمت جامعة كفر الشيخ ممثلة في كلية التربية الرياضية بالتعاون مع الإدارة العامة لمشروعات البيئة، حملة توعية لطلاب الجامعة بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لمجلس الوزراء تحت عنوان "الحملة القومية لمكافحة تعاطي وإدمان المواد المخدرة".

يأتي ذلك تفعيلا لبروتوكول التعاون بين الجامعة والصندوق ، بحضور الدكتور عبد الحليم عكاشة، عميد كلية التربية الرياضية، والدكتور نجلاء ابراهيم محمد، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد زينة، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد سليمان ،منسق الأنشطة الطلابية بالكلية، ومدير عام مشروعات البيئة، نافع حمادة علي، ومدير إدارة مشروعات البيئة ثروت المرشدي.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الأنشطة الطلابية في الكلية بالتعاون مع حملة «أنت أقوي من المخدرات» التي ينفذها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، لتصحيح المفاهيم المغلوطة حول المخدرات لدى الطلاب والتعريف بصندوق مكافحة الإدمان ودورة في مواجهة تلك المشكلة وتقديم العلاج المناسب.

وناقشت الندوة التي حاضر فيها سلام العربي، مشرف صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بكفرالشيخ، خطورة تعاطي المخدرات والمسكرات على صحة الفرد والمجتمع وتأثيرها على المجتمع ومنظومة القيم الأخلاقية، وأن الإدمان يؤدي إلى ضياع وإهدار الموارد البشرية والتأثير على العمل والإنتاج وأن مكافحة الإدمان والمخدرات يساهم فى حماية المجتمع والأفراد من هذا الخطر الداهم الذى يؤثر عليه.

كما وزع فريق الصندوق لوحات ومطويات إرشادية للطلاب وتم تنفيذ لقاءات للتوعية من مخاطر الإدمان والمخدرات.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، حرص إدارة الجامعة على تنفيذ برامج تثقيفية وتوعوية وتوزيع المطبوعات الإرشادية لنشر ثقافة الوعي بأضرار ومخاطر المواد المخدرة، بأنواعها وتصحيح للمفاهيم المغلوطة في إطار المشاركة المجتمعية وتنفيذ الخطة القومية لمكافحة تعاطي المخدرات، مؤكدا التعاون التام بين الجامعة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

من جانبه أوضح الدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن إدارة الجامعة تحرص على تنفيذ الخطة القومية لمكافحة الإدمان وذلك بتطبيق برامج مكافحة الإدمان داخل الجامعة في إطار التعاون بين الجامعة والقطاعات الحكومية في نشر الوقاية وحماية الشباب.

ورحب الدكتور عبد الحليم عكاشة، عميد كلية التربية الرياضية، بالحضور وقال إنه تم تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية قبل وأثناء الندوة، مشيرا إلى التزام الجميع بالإجراءات والوقائية تنفيذاً لخطة إدارة الجامعة.

وأوضح الدكتور عكاشة، الأبعاد المختلفة لمشكلة المخدرات وكذلك شرح الآثار السلبية للإدمان على الفرد والمجتمع، ودور الأسرة فى الوقاية الأولية باعتبارها حائط الصد الأول لدى الأبناء وطرق الاكتشاف المبكر لمرض الإدمان.