وزير العدل: الجمهورية الجديدة تهدف إلى تحقيق المساواة

شهد المستشار عمر مروان، وزير العدل ورؤساء الهيئات القضائية اليوم حفل تكريم المتميزين من القضاة.

وقال المستشار عمر مروان، خلال الاحتفالية، إن الجمهورية الجديدة التى أسسها الرئيس السيسي تقوم على العلم وتنهض بالعلم وتهدف إلى تحقيق العدل والمساواة وحياة كريمة لكل مواطن، ولذلك لا بدّ أن يكونوا القضاة متمسكين بالتقاليد القضائية التى تعمل على تحقيق العدالة الناجزة.

وأوضح الوزير خلال كلمته فى يوم تكريم القضاة المميزين أننا منذ أيام احتفالنا بيوم القضاء المصرى لأول مرة فى تاريخ القضاء وذلك برؤية ثاقبة من رئيس الجمهورية الذى خصص الأول من أكتوبر للاحتفال بعيد القضاة واليوم نكرم الشباب المميز من جميع الجهات القضائية.

وكشف مروان عن الانتهاء من تخصيص 1136 وحدة سكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتكون سكن للقضاة بعد الانتقال للعاصمة.

وبدأت، مساء الاثنين، فعاليات الاحتفالية التى تنظمها وزارة العدل لتكريم القضاة الأكثر تميزًا إداريًا وفكريًا وعلميًا، بحضور المستشار عمر مروان وزير العدل وجميع أعضاء المجلس الأعلى للجهات القضائية.

وبدأت الاحتفالية بتلاوة القرآن الكريم ثم قيام وزير العدل المستشار عمر مروان بإلقاء كلمة عن الاحتفالية.

وحضر الاحتفالية كل من المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار حسين فتحى رئيس قضايا الدولة المستشار حمادة الصاوي النائب العام.