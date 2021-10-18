عودة التيار الكهربائي لمركز ناصر ببنى سويف بعد إصلاح عطل مفاجئ

أعلنت محافظة بني سويف، اليوم الإثنين، عودة التيار الكهربائي لمركز ناصر، وذلك بعد الانتهاء من أعمال إصلاح العطل المفاجئ بمحطة محولات كهرباء ناصر في جهد 66 / 11 القادم عن طريق دمو إلى محطة محولات ناصر والذي كان قد تسبب فى انقطاع الكهرباء عن المركز بالكامل.

وفور إخطار غرفة العمليات الرئيسية وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة كلف المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بسرعة التواصل مع شركة كهرباء مصر الوسطى لاتخاذ اللازم مع متابعة تنفيذ أعمال الإصلاح عن طريق رئيس الوحدة المحلية.

هذا وقد تم رفع درجة الاستعداد وتوفير الطاقة بالمنشات الصحية والحيوية،مع تواجد التنفيذيين المعنيين من منطقة مصر الوسطى لنقل الكهرباء والوحدة المحلية وهندسة كهرباء ناصر والأطقم الفنية من شركة الكهرباء للمحطة ، لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاح العطل الذي تسبب في خروج 3 مغذيات من الخدمة مؤقتا ، حيث تمكنت فرق الصيانة من إصلاح العطل وإعادة المغذيات إلى الخدمة والتي بدأت بإصلاح وإعادة تشغيل مغذي أشمنت ودنديل ثم باقى المغذيات تباعاً وإعادة الخدمة.

حيث أكد المسؤولون خلال اتصال المحافظ بهم، على أنه جارى إصلاح العطل المفاجئ، الذي ترتب عليه خروج 3 مغذيات رئيسية عن المركز ، وتم حالياً إعادة مغذى واحد منهم للخدمة "مغذي أشمنت ودنديل"، فيما يجرى حالياً على قدم وساق إعادة باقي المغذيات للخدمة بعد الانتهاء من إصلاح العطل.

وشدد محافظ بني سويف على رفع درجة الاستعداد القصوى وتوفير بدائل الطوارئ لتوليد الكهرباء للمنشآت الخدمية الحيوية ، خاصة المستشفيات والمنشآت الشرطية.

وكلف المحافظ رئيس الوحدة المحلية على يوسف " الذي يتواجد بالموقع" بالتنسيق الدائم مع رؤساء القطاعات الخدمية للاستعداد الدائم لتقديم الخدمات الحيوية بالشكل المناسب وتنفيذ الحلول البديلة ، حتى يتم الانتهاء من أعمال الإصلاح وإعادة الخدمة لطبيعتها.

وشدد المحافظ على استمرار عمل غرفة العمليات بالمحافظة لمتابعة الموقف والتعامل مع أية تداعيات جديدة لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح ، وذلك من خلال التواصل المباشر بين غرفة العمليات الرئيسية وإدارة الأزمات بالمحافظة والغرف الفرعية بالوحدة المحلية والكهرباء والصحة وباقي القطاعات الحيوية.