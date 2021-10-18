وكيل «تعليم مطروح» يطمئن على حالة طالبة بعد إصابتها بتسمم

زار عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، يرافقه الدكتور محمود قاسم وكيل المديرية وإسماعيل جاتو مدير عام التعليم العام، اليوم الإثنين، مستشفى مطروح العام للاطمئنان على صحة منة الله رمضان زكريا الطالبة بالصف الرابع الابتدائي في مدرسة المجاهد حميدة عطيوة علواني الابتدائية والتي تعرضت لتسمم خارج المدرسة.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح .

وقدم وكيل تعليم مطروح الشكر الي عبير ايوب مدير مدرسة المجاهد حميدة ووكيل المدرسة عرفانا بدورهما في متابعة حالة الطالبة ومرافقتها لحظة بلحظة أثناء نقلها من المنزل وحتي تواجدها بالمستشفي العام مثمنا قيامهما بدورهما التربوي المنوطين به .

وأكد وكيل تعليم مطروح أن أطباء المستشفي أبلغوه أن الطالبة بصحة جيدة عقب إجراء الكشف الطبي وعمل الاشعات والتي أجريت عليها للاطمئنان التام علي صحتها مقدما الشكر والتقدير لمسئولي صحة مطروح والكادر الطبي بالاستقبال بالمستشفي العام لاهتمامهم بالطالبة المصابة وتوفير الرعاية الطبية الكاملة اللازمة لها .

وكيل تعليم مطروح

وكيل تعليم مطروح