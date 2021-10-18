وزير الخارجية اليمني يبحث مع رئيسة منظمة الهجرة أوضاع اللاجئين

بحث وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك، اليوم، مع رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن "كريستا روتنشتاينر"، الوضع الكارثي الذي يواجهه النازحون في مأرب والانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها مليشيات الحوثي بحقهم.

نزوح أكثر من ثلاثة آلاف أسرة

وحذر وزير الخارجية اليمني، من التداعيات الخطيرة للتصعيد والعدوان الحوثي في مأرب على أوضاع المدنيين والنازحين في المحافظة التي شهدت نزوح أكثر من ثلاثة آلاف أسرة، خلال شهر سبتمبر الماضي، من مديرياتها الجنوبية، بسبب تعرضها للقصف المستمر بالصواريخ الباليستية ومختلف الأسلحة الثقيلة من قبل المليشيات الحوثية، منوهًا إلى أن هذا التصعيد العسكري يفاقم الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها النازحين وخاصة في محافظة مأرب التي تُعَد مأوى لأكثر من 2 مليون نازح.

الانتهاكات ضد المدنيين

وتطرق إلى الانتهاكات والانتقامات المروعة من قتل واختطافات قسرية ترتكبها مليشيات الحوثي، بحق المدنيين في مديرية العبدية، محذرًا من أن غض الطرف من المجتمع الدولي عن مثل هذه الانتهاكات الجسيمة، يطلق العنان للمليشيات الإجرامية لارتكاب مزيدًا من العنف والانتهاكات ضد المدنيين، وهو ما يضاعف أزمة النزوح والتهجير القسري للمدنيين ويزيد من معاناتهم الإنسانية.

معالجة أوضاع النازحين

وثمَّن وزير الخارجية اليمني، دور منظمة الهجرة، في التخفيف من الآثار المأساوية التي يواجهها النازحون، مشيرًا إلى أهمية استمرار وتكثيف نشاط المنظمة في العاصمة المؤقتة عدن، وبقية المحافظات المحررة، لمعالجة أوضاع النازحين واللاجئين خاصة مع الأعداد المتزايدة من النازحين الفارين من مناطق سيطرة المليشيات الحوثية، نتيجة للانتهاكات الجسيمة التي يتعرضون لها، مؤكدًا دعم الحكومة للمنظمة وتقديم كافة التسهيلات التي تساعدها ممارسة أنشطتها في كافة أنحاء اليمن.

من جانبها، استعرضت رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة، بعض من أنشطة وخطط المنظمة في مختلف مناطق اليمن، وجهودها في توسيع أنشطتها وبرامجها الموجهة لحماية وتحسين الأوضاع للنازحين واللاجئين، وعبَّرت عن شكرها وتقديرها للحكومة اليمنية على ما تقدمه من دعم وتسهيل لعمل المنظمة في اليمن.