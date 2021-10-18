الإثنين 18 أكتوبر 2021
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مصر

الجاليات المصرية في أوروبا تهنئ الرئيس السيسي بالمولد النبوي الشريف

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

هنأت الجالية المصرية في أوروبا،  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصري بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وقال العضو البارز فى الجاليات المصرية في أوروبا ومنسق حملة "كمل جميلك فى أوروبا"، إسلام السويسي، "إن السيرة العطرة للنبي محمد، صلى الله عليه وسلم، منذ مولده إلى أن لحق بالرفيق الأعلى، نموذج رائع ودرس يقدم لنا الإنسان النموذج في كل مراحل حياته، وترسخ في نفوسنا؛ ما يدفعنا ويحضنا على القيم النبيلة التي نستقيها من سيرته العطرة والسير على هداه، نأخذ منها العبر، لتتآلف قلوبنا، ونبني ونعمر ونقدم للعالم سماحة ديننا الذي أرسى مبادئ التعايش السلمي بين مختلف الأديان".

وأضاف العضو البارز فى الجاليات المصرية في تهنئته للرئيس السيسى في ذكرى المولد النبوي الشريف قائلا : "نعرب لسيادتكم عن تقديرنا لما تبذلونه من جهود مخلصة لتحقـق مـا نتطلع إليه من تقدم ورخاء لمصرنا الحبيبة ولشعبي الأمتين العربية والإسلامية بالخير والأمن والسلام حفظ الله مصر قيادة وشعبا وكل عام وسيادتكم بخير."

وتابع  السويسي: "نسأل المولى عز وجل أن تعود هذه المناسبة الجليلة وقد كلل الله جهودكم وسعيكم الخلاق بالتوفيق والنجاح لتصبح مصر محوراً من محاور التنمية والرخاء تحقيقاً لما حلمتم به دائماً، ويبلغ شعبها الذي أودعكم أمانته أعلى مراتب السعادة والأمن والأمان، حفظكم الله ودفع عنكم كل مكروه".

وكان تبادل الرئيس عبد الفتاح السيسي برقيات التهنئة مع ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية؛ بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف.

وأعرب الرئيس السيسي - في برقياته للزعماء العرب والمسلمين - عن أصدق تهانيه القلبية وأطيب تمنياته بمناسبة حلول هذه الذكرى المباركة، داعيا الله تعالى أن يعيدها عليهم وعلى شعوبهم الشقيقة بالخير واليمن والبركات، وأن تحمل هذه المناسبة العطرة ما نتطلع إليه لأمتينا العربية والإسلامية من تقدم ورقي وازدهار.

وبعث رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة إلى مسلمي مصر بالخارج نقلتها سفاراتنا وقنصلياتنا بدول العالم، بمناسبة حلول هذه الذكرى العطرة جاء فيها: "الإخوة والأخوات أبناء مصر المسلمين بالخارج.. إنه لمن دواعي سروري أن أبعث إليكم بأصدق التهاني القلبية وأطيب التمنيات بمناسبة حلول ذكرى ميلاد رسولنا الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.. متمنيا لكم دوام التوفيق والنجاح ولمصرنا العزيز المزيد من التنمية والتقدم والازدهار مع أطيب تمنياتي.. وكل عام وأنتم بخير".

كما تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي برقيات تهنئة بحلول ذكرى المولد النبوي الشريف من كبار رجال الدولة، أعربوا فيها عن خالص تهانيهم لسيادته وأطيب تمنياتهم لمصرنا الحبيبة بدوام التقدم والازدهار.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي المولد النبوي الشريف المولد النبوي الجالية المصرية

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