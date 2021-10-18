ضبط مسجل سرق سيارة مواطن فى مصر الجديدة

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة، ملابسات واقعة سرقة سيارة أحد المواطنين بمنطقة مصر الجديدة، وتحديد وضبط المتهم "مرتكب الواقعة" وإعادة السيارة لصاحبها، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات بلاغ تلقاه قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة، من أحد المواطنين، ومقيم بدائرة قسم شرطة التبين بالقاهرة، بقيامه بإيقاف سيارته بدائرة القسم لشراء بعض المستلزمات، وعقب عودته اكتشف سرقتها، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بسرقتها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات بالاشتراك مع قسم مكافحة جرائم السيارات بإستخدام التقنيات الحديثة، وفحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة أمكن تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال استقلاله إحدى السيارات المُبلغ بسرقتها.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على السيارة، واتهمه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.