الإثنين 18 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

الثقافة تنعى الدكتور صلاح الراوي: أحد علامات جيل المبدعين فى الأدب الشعبى

الدكتور صلاح الراوي
الدكتور صلاح الراوي

نعت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، الدكتور صلاح الراوي، أستاذ الأدب الشعبي بالمعهد العالي للفنون الشعبية، الذى غيبه الموت اليوم الإثنين، عن عمر يناهز الـ75 عامًا بعد صراع مع المرض.

وقالت إن الراحل أحد علامات جيل الدارسين المبدعين فى الأدب الشعبى، وأضافت أنه نجح فى وضع بصمات بارزة فى علم الفولكلور ومجال الفنون الحركية الشعبية، وقدمت العزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته.

يذكر أن الدكتور صلاح حسين الراوى عبدالجواد حصل على ليسانس الأدب العربى عام 1972 بتقدير جيد جدًا، ودرجة الماجستير فى الأدب العربى من جامعة القاهرة عام 1981 بتقدير ممتاز، انتدب لتدريس مادتى علم الفلكلور والأدب الشعبى بالمعهد العالى للفنون الشعبية عام 1983، كما نال درجة الدكتوراه فى الأدب الشعبى من جامعة القاهرة عام 1988 بتقدير مرتبة الشرف الأولى، انتدب لتدريس مادة علم التصنيف بالمعهد العالى للفنون الشعبية عام 1988، شغل العديد من المناصب منها عضوًا بلجنة الفنون الشعبية بالمجلس الأعلى للثقافة، عضوًا بشعبة الفنون بالمجالس القومية المتخصصة، مديرًا عامًا للإدارة العامة للفنون الشعبية، مشرفًا عامًا على مشروع أطلس الفولكلور المصرى (1992 - 1998)، مشرفًا عامًا على إنشاء وإدارة المواقع الثقافية بمثلث حلايب شلاتين أبورماد (1997 - 1998)، الإشراف على مكتب حماية الملكية الفكرية بأكاديمية الفنون ( 2005 – 2007 ) وغيرها، وحصل على العديد من الجـوائز والتكريمات.

للدكتور صلاح الراوي إسهامات عدة في مجال التراث الشعبي والفلكلور، وقام  بتدريس مواد الأدب الشعبى، علم الفولكلور، سوسيولوجيا الفولكلور، علم التصنيف والأرشفة، البحث الميدانى وأدواته، علم تشكيل الحكاية الخرافية، والأساطير، بمعاهد "الفنون الشعبية، الفنون المسرحية، الموسيقى العربية، السينما، الباليه"، كما قام بتدريس مادة الفنون الشعبية بكلية التربية النوعية ببورسعيد، وأشرف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه فى تخصصات  الأدب الشعبى، المعتقدات الشعبية، الدراما الشعبية، الرسـوم المتحركة، الموسيقى والغناء، والنقد.

الدكتورة إيناس عبدالدايم إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة الدكتور صلاح الراوي المعهد العالي للفنون الشعبية رحيل صلاح الراوي

رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

الأكثر قراءة

لأول مرة فى مصر.. تراجع كبير فى معدلات استهلاك بنزين 80

بالأسماء.. ارتفاع ضحايا حادث الطريق الأوسطى لـ5 وفيات

رفض حضور التحقيق.. كواليس استقالة مستشار شيخ الأزهر السابق من مجلس الدولة

وفيات ومصابين في حادث تصادم مروع بين سيارتين في البدرشين

كلمة محمد صلاح فى حفل «إيرث شوت» بمشاركة أهم مشاهير العالم (فيديو)

رويترز: قصف جوى إثيوبى عنيف على إقليم تيجراى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد المريخي

حراك عنصرى فى بلاد حقوق الإنسان

محمود خليل

أوهام «التدين الشعارى» تتحطم على صخرة الواقع

أنيس البرعصى

البهجة تسيرعلى قدمين فى شوارع هذه المدينة

ماجد حبته

ضمير موظفى جوجل وأمازون!

حسين دعسة

رحيل بحجم النجاة.. وداعا الروائية ليلى الأطرش

حسين دعسة

البرلمان العربي يؤكد للعالم أبعاد "الوصاية الهاشمية" ورعاية الملك عبدالله الثاني للقدس

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

عن أخلاقيات النصر الأكتوبري!

د. أحمد مجاهد

أوراق مجهولة.. نصر أكتوبر فى شعر العامية

صور

لقطات من رابع أيام مهرجان الجونة 2021

رابع أيام مهرجان الجونة.. إطلالات مثيرة لنجمات الفن

دوري أبطال إفريقيا.. مباراة تعادل الأهلي والحرس الوطني

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تحيي الذكرى الـ26 لاغتيال "رابين".. لماذا غاب نتنياهو؟

إسرائيل تنشر بطاريات القبة الحديدية على الحدود مع سوريا

رئيس الأوقاف بالقدس: السماح لليهود بالطقوس التلمودية في باحات الأقصى خطر كبير