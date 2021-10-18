الثقافة تنعى الدكتور صلاح الراوي: أحد علامات جيل المبدعين فى الأدب الشعبى

نعت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، الدكتور صلاح الراوي، أستاذ الأدب الشعبي بالمعهد العالي للفنون الشعبية، الذى غيبه الموت اليوم الإثنين، عن عمر يناهز الـ75 عامًا بعد صراع مع المرض.

وقالت إن الراحل أحد علامات جيل الدارسين المبدعين فى الأدب الشعبى، وأضافت أنه نجح فى وضع بصمات بارزة فى علم الفولكلور ومجال الفنون الحركية الشعبية، وقدمت العزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته.

يذكر أن الدكتور صلاح حسين الراوى عبدالجواد حصل على ليسانس الأدب العربى عام 1972 بتقدير جيد جدًا، ودرجة الماجستير فى الأدب العربى من جامعة القاهرة عام 1981 بتقدير ممتاز، انتدب لتدريس مادتى علم الفلكلور والأدب الشعبى بالمعهد العالى للفنون الشعبية عام 1983، كما نال درجة الدكتوراه فى الأدب الشعبى من جامعة القاهرة عام 1988 بتقدير مرتبة الشرف الأولى، انتدب لتدريس مادة علم التصنيف بالمعهد العالى للفنون الشعبية عام 1988، شغل العديد من المناصب منها عضوًا بلجنة الفنون الشعبية بالمجلس الأعلى للثقافة، عضوًا بشعبة الفنون بالمجالس القومية المتخصصة، مديرًا عامًا للإدارة العامة للفنون الشعبية، مشرفًا عامًا على مشروع أطلس الفولكلور المصرى (1992 - 1998)، مشرفًا عامًا على إنشاء وإدارة المواقع الثقافية بمثلث حلايب شلاتين أبورماد (1997 - 1998)، الإشراف على مكتب حماية الملكية الفكرية بأكاديمية الفنون ( 2005 – 2007 ) وغيرها، وحصل على العديد من الجـوائز والتكريمات.

للدكتور صلاح الراوي إسهامات عدة في مجال التراث الشعبي والفلكلور، وقام بتدريس مواد الأدب الشعبى، علم الفولكلور، سوسيولوجيا الفولكلور، علم التصنيف والأرشفة، البحث الميدانى وأدواته، علم تشكيل الحكاية الخرافية، والأساطير، بمعاهد "الفنون الشعبية، الفنون المسرحية، الموسيقى العربية، السينما، الباليه"، كما قام بتدريس مادة الفنون الشعبية بكلية التربية النوعية ببورسعيد، وأشرف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه فى تخصصات الأدب الشعبى، المعتقدات الشعبية، الدراما الشعبية، الرسـوم المتحركة، الموسيقى والغناء، والنقد.