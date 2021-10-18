الإثنين 18 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«أوبرا دمنهور» يعرض «التجربة».. غدًا

الفيلم الروائي التجربة
الفيلم الروائي التجربة

يعرض نادي سينما "أوبرا دمنهور"، الذي يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز، الفيلم الروائي "التجربة" للمخرج محمد الكسَّار، غد الثلاثاء، في تمام السابعة مساءًا.

وعقب عرض الفيلم، تُقَام ندوة يديرها الناقد السينمائي أحمد عسر، لمناقشة الفيلم مع صنَّاعه والجمهور ومناقشة تفاصيل العمل وأسباب تقديمه.

ويقيم المركز القومي للسينما، نادي سينما "أوبرا دمنهور" شهرًيا، بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية، ويُقام النادي مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على أمن وسلامة الضيوف وجميع المشاركين.

وتُقام عدة فعاليات خلال الفترة الحالية للمركز القومي للسينما، كما يتابع إنتاج بعض الأفلام من إنتاج الجهاز، وبإشراف من وزارة الثقافة، لإثراء سينما الجيل الجديد الذي يطمح إلى أجواء سينمائية مختلفة.

وانتهى المركز القومي للسينما، برئاسة السيناريست زينب عزيز، من تصوير الفيلم الروائي القصير "مش بالورقة والقلم"، للمخرج أحمد محمد عبده.

وصرَّح السيناريست مجدي الشحري، مدير عام الإنتاج، بأن الفيلم تم تصويره داخل مستشفى بهية لسرطان الثدي، لأول مرة في السينما والدراما المصرية.

وقال أحمد محمد عبده، إن الفيلم تدور أحداثه في إطار درامي رومانسي، حيث يتناول معاناة أصحاب البطولات من محاربات السرطان، وكذلك دور المجتمع والدولة في التصدي لهذا المرض، وذلك من خلال المزج بين أبطال الفيلم؛ رنا خطاب، وآلاء علي، وبريهان أنور، بالإضافة إلى حالات حقيقية من محاربات السرطان داخل المستشفى.

ويستأنف نادي "سينما المرأة" الذي يقيمه المركز القومي للسينما، برئاسة السيناريست زينب عزيز، فعالياته اليوم في تمام السابعة مساءًا بالهناجر بدار الأوبرا المصرية. 

ومن المقرر عرض مجموعة من الأفلام من بينها؛ "المرسال اللى بعته"، "خيوط لم تزهر بعد"، وفيلم "مصرية"، إخراج أسماء جمال، وفيلم "جوة السكون"، وفيلم "إلهام" إخراج أحمد عبد العليم، وفيلم "يوم من حياتي" إخراج عمر أشرف.

وعقب عرض الأفلام، تُقام ندوة يديرها كل من؛ الناقدة السينمائية شاهندة محمد علي، والناقد السينمائي إسلام أحمد علي، لمناقشة الفيلم مع صنَّاعه والجمهور.

المركز القومي للسينما السيناريست زينب عزيز زينب عزيز المركز القومي الفيلم الروائي التجربة التجربة سينما سينما أوبرا دمنهور أحمد عسر محمد الكسار

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