الإثنين 18 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

100 جنيه ارتفاعًا في أسعار الدقيق للجملة في السوق المحلي

أسعار الدقيق
أسعار الدقيق

ارتفعت أسعار الدقيق، اليوم الإثنين، بالسوق المحلي المصري، لدى تاجر الجملة، وذلك بعد أن سجلت استقرارًا لمدة يومين منذ نهاية الأسبوع الماضي ،بينما استقرت أسعار الردة اليوم، بعد أن شهدت ارتفاعًا بنحو 50 جنيهًا، يوم الخميس الماضي.

فقد ارتفع نوعي الدقيق "بروتين 27 وبروتين 24"، بنحو 100 جنيهًا في الطن اليوم الإثنين، في السوق المحلي، ليسجل سعر الطن 7000 جنيهًا وارتفع أيضًا سعر طن الدقيق (بروتين/24) ليسجل 6900  جنيهًا للطن، بارتفاع 100 جنيهًا في الطن مقارنةً بأسعار أمس.

فيما شهدت أسعار الردة "قطاع خاص" استقرارًا اليوم الإثنين، حيث بلغت قيمتها الشرائية 3550 جنيهًا للطن، وذلك بعد ارتفاعها يوم الخميس الماضي، بنحو 50 جنيهًا للطن.

واستقرت أسعار النخالة "الردة" في مطاحن القطاع العام، لتتراوح ما بين 3400 إلى 3500 جنيهًا للطن، مستقرةً عند نفس السعر الذي أعلنته وزارة التموين من خلال آخر منشور أصدرته يوم 25 أغسطس 2021.

 

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وائل لطفي

شىء كبير يجرى

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