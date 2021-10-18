تضامن النواب تثمن دعم الحكومة 105 آلاف طالب غير مقتدر

أشاد النائب حسن المير عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، دعم الحكومة للطلاب غير القادرين والمغتربين تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعطاء أولوية قصوى لرعاية الطبقات الكادحة من أهالينا البسطاء.

ووجه "المير" فى بيان له أصدره اليوم، تحية تقدير واحترام لنيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي على تصريحاتها التى أكدت فيها أنه تم دعم 105 آلاف طالب غير مقتدر ومغترب بتكلفة 17 مليون جنيه كما تم دعم 20 ألف طالب من خلال التدريب الفنى والمهني بتكلفة 31 مليون جنيه.

كما أكد أن هذه السياسة من الحكومة خاصة فيما يتعلق بتقديم التدريب الفنى والمهنى للطلاب يحقق مشاركتهم فى ادارة وتملك المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خاصة بعد توفير الحكومة للموارد المالية لإنشاء هذه المشروعات واعطاء أولوية قصوى لهذه المشروعات داخل القرى والريف المصري فى إطار تنفيذ الدولة للمبادرة التاريخية الرئاسية "حياة كريمة" والتى لم تعد أهدافها تنحصر فى توفير الخدمات والمرافق الاساسية للقرى والريف المصري على مستوى الجمهورية ولكن خلق وإنشاء مشروعات انتاجية وصناعية داخل الريف والقرى المصرية بجميع المحافظات.

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج قد أكدت فى كلمتها أمام مؤتمر "تكافؤ الفرص التعليمية" أن عدد المستفيدين من مبادرة الطلاب أبناء مصر هو 3500 طالب بتكلفة 13 مليون جنيه.