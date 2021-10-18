الإثنين 18 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ألمانيا تسجل 4056 إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة

كورونا في ألمانيا
كورونا في ألمانيا

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم الاثنين أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ 4056 إصابة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.
 وبلغ عدد الإصابات الجديدة يوم الاثنين الماضي 3111 إصابة.

وأظهرت التجربة أن الأرقام المسجلة يومي الأحد والاثنين عادة ما تكون أقل، بسبب عدم تسليم بعض الإدارات الصحية بيانات الإصابات الجديدة لمعهد "روبرت كوخ" في عطلة نهاية الأسبوع.
 وسجل المعهد 10 حالات وفاة جديدة جراء الفيروس في غضون 24 ساعة، مقابل 7 حالات يوم الاثنين الماضي.
 وسجلت ألمانيا أعلى عدد إصابات يومية حتى الآن في 18 ديسمبر الماضي، بواقع 33 ألفا و777 إصابة، من بينها 3500 إصابة تم إضافتها على نحو متأخر. 

كما سجلت أعلى عدد وفيات يومية جراء الفيروس حتى الآن في 14 يناير الماضي بواقع 1244 حالة.
وبلغ معدل انتشار المرض بين كل مئة ألف نسمة في غضون سبعة أيام اليوم الاثنين 74.4 إصابة، مقابل 72.2 إصابة أمس الأحد وتم تسجيل أعلى معدلى في 22 ديسمبر الماضي بواقع 6ر197 إصابة.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 4 ملايين و377 ألفا و845 إصابة.

يُذكر أنه تم تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا في 27 يناير عام 2020.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ معدل المصابين بكورونا الذين يتلقون حاليا العلاج بالمستشفيات بين كل مئة ألف نسمة في غضون سبعة أيام 2.02 مريضا حتى يوم الجمعة. 

وتم تسجيل أعلى معدل في فترة عيد الميلاد (الكريسماس) عند نحو 15.5مريض.

وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 94 ألفا و628 حالة، وبلغ عدد المتعافين 4 ملايين و155 ألف شخص.

روبرت كوخ الاصابات كورونا الإدارات الصحية المانيا

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وائل لطفي

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