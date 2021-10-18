تكريم رسمي لـ«بيج رامي» عند وصوله لمسقط رأسه بكفر الشيخ

أكد مصدر مطلع بديوان عام محافظة كفر الشيخ، أن اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم، سيكرم البطل العالمي رامي السبيعي "بيج رامي" الحاصل علي بطولة مستر أوليمبيا في كمال الأجسام للعام الثاني علي التوالي، وذلك احتفاءً به وبما حققه باسم مصر وأيضًا كونه قدوة حسنة للشباب.

وأضاف المصدر، خلال تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هذا التكريم من المحافظة سوف يكون الثاني علي التوالي بعد أن قام المحافظ بتكريمع العام الماضي للسبب ذاته، لافتًا أن المحافظة ستتواصل مع البطل العالمي فور وصوله قرية السبايعة التابعة لمركز بلطيم حيث مسقط رأسه وذلك خلال الفترة المقبلة.

فيما أعلن اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ إطلاق اسم البطل القومي “بيج رامي” على أحد أكبر ميادين العاصمة، وسيتم تحديد اسم الميدان خلال انعقاد جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، تكريما لما حققه لمصر من بطولة عالمية للمرة الثانية على التوالي والفوز بـ"مستر أولمبيا" 2021، مؤكدًا أنه يستحق الكثير.

وطالب المحافظ شباب مصر بأن يتخذوا بيج رامي الأسطورة العالمي مثالًا وقدوة لهم في التحدي والصبر والتصميم والاستفادة من تجاربه لتدفعهم للأمام وتحقيق أحلامهم وأهدافهم، مؤكدًا أن الكلمات تعجز عن وصف طباع وأخلاقيات وقدرة وعزيمة رامي السبيعي الذي وهبة الله نعمة حسن الخلق وحب الناس، مشيرًا إلى أن المحافظة تسعى جاهدة للاستفادة من خبرات بيج رامي ليكون من بين شباب المحافظة أبطالًا يحذون حذوه.

وأعرب محافظ كفر الشيخ عن سعادته بفوز بيج رامي للعام الثاني على التوالي بمستر أوليمبيا لعام 2021، مقدما التهنئة لأسرة رامي وكل أبناء قرية السبايعة وأهالي بلطيم والمحافظة على الإنجاز التاريخي الذي حققه بيج رامي، ورفع علم واسم مصر عاليًا في المحافل الدولية.