محاكمة صاحب مطعم وربة منزل بتهمة استغلال طفلتها جنسيًا.. اليوم

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، محاكمة صاحب مطعم وربة منزل، بتهمة استغلال طفلتها جنسيًا، في القضية 11239 لسنة 2021 جنايات أوسيم.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق، ومحمد أحمد صبري الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر مجدي شكري، وهاني شحاتة.

وكشف أمر الإحالة أنهما في غضون أبريل 2021 بدائرة مركز شرطة أوسيم ، محافظة الجيزة تعاملًا في المجني عليها الطفلة "ر. خ" مستغلين في ذلك ضعفها وحاجتها وحداثة عمرها، وذلك بقصد استغلالها جنسيًا، فتقاضت المتهمة الثانية مقابلًا ماليًا جراء معاشرة المتهم الأول للمجني عليها معاشرة الأزواج، كما تحصل المتهم الأول على مزايا مادية ومنفعة جنسية تمثلت في معاشرته للمجني عليها عدة مرات مقابل أجر زهيد مائة جنيه عن كل مواقعة، وذلك حال كون المتهمة الثانية ممن له الولاية على المجني عليها والدتها على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة أنه قد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى، ففي ذات المكان والزمان اشتركت المتهمة الثانية، بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في قيام الأخير بهتك عرض المجني عليها الطفلة "ر.خ "، وذلك بقيام المتهمة الثانية اصطحاب المجني عليها إلى مسكنه عدة مرات حتى تمكن علي إثر ذلك من معاشرة المجني عليها معاشرة الأزواج في كل مرة، وتمت تلك الجريمة بناء علي ذلك الاتفاق وتلك المساعدة علي النحو المبين بالتحقيقات.

وذكر الشاهد الأول "ب.ص"، موظف في الإذاعة والتلفزيون، 39 سنة، أنه حال تواجده أمام مسكنه أبصر جمعًا من الناس أفادوا بتواجد المجني عليها بمسكن المتهم، وبالبحث عنها عثروا عليها مختبئة في شرفة المسكن الخاص بالمتهم والاستفسار منها عن سبب تواجدها بالمكان، اخبرته بقيام المتهم الأول بمعاشرتها جنسيًا بمقابل مادي، قد اتفق مع المتهمة الثانية على أدائه وأن المتهمة الثانية هي التي اصطحبتها إلى مسكن المتهم الأول ليتمكن من ارتكاب الواقعة.

وقال الشاهد الثاني معاون مباحث مركز شرطة أوسيم، إنه انتقل على إثر بلاغ الشاهد الأول وبوصوله، تقابل مع المجني عليها والتي بمناقشتها قررت له بمضمون ما شهد به الشاهد الأول.