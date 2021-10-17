الأحد 17 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

دراسة: 5 ساعات من النشاط البدنى أسبوعيًا تمنع بعض أنواع السرطان

النشاط البدني
النشاط البدني

توصل بحث طبي حديث إلى أن ممارسة الرياضة لخمس ساعات إسبوعيا، يمكنها أن تمنع أكثر 46 ألف حالة سرطان في الولايات المتحدة سنويا .
وأظهرت البيانات – التى نُشرت نتائجها فى عدد أكتوبر من مجلة" "Medicine and Science in Sports and Exercise" - أن 3% من جميع حالات السرطان لدى البالغين في الولايات المتحدة الذين تزيد أعمارهم عن 30 عامًا، خلال الفترة من 2013 إلى 2016 ترجع إلى الخمول البدني وكانت النسبة أعلى لدى النساء ( متوسط الحالات السنوية المنسوبة 32،089) ، مقارنة بالرجال (14،277) ).
وأوضح الباحثون في "جمعية السرطان الأمريكية "، أن هذه الدراسة هي الأولى من نوعها لتقدير عدد حالات السرطان التي تعزى إلى الخمول البدني.
وتظهر البيانات عند التركيز على مواقع محددة لإنتشار السرطان، 16.9 % من سرطانات المعدة ، و 11.9 % من سرطانات بطانة الرحم ، و 11.0 % من سرطانات الكلى ، و 9.3 % من سرطانات القولون ، و 8.1 % من سرطانات المريء، و 6.5 % من سرطان الثدي لدى الإناث، و 3.9 % من سرطانات المثانة البولية ارتبطت بقلة ممارسة الرياضة.
وبحسب الولاية ، تراوحت نسبة حالات السرطان التي تُعزى إلى الخمول البدني من 2.3 في % في ولاية يوتا إلى 3.7 % في كنتاكي.
وقال الباحثون :"تؤكد هذه النتائج على الحاجة إلى تشجيع النشاط البدني كوسيلة للوقاية من السرطان وتنفيذ تدخلات على المستوى الفردي والمجتمعي تعالج مختلف الحواجز السلوكية والاجتماعية - الاقتصادية أمام النشاط البدني الترفيهي .. وفهم العوائق السلوكية والاجتماعية - الاقتصادية التي تحول دون النشاط البدني والحد منها هو ضروري لتحسين استراتيجيات التدخل التي تستهدف الفئات المعرضة للخطر في جميع أنحاء البلاد ".

نيويورك الولايات المتحدة انواع السرطان السرطان النشاط البدني

رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

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