زيادة فى الصادرات وتراجع الفقر.. حصاد نشاط وزارة التخطيط فى 24 ساعة

شهدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات التابعة لها، الأحد، نشاطًا مكثفًا يستعرضه «الدستور» في السطور التالية:

نظم المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة - الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية - ويبينار بعنوان: "الطاقة المتجددة والمستدامة في أفريقيا"، وذلك بحضور الدكتورة حنان رزق، مدير شبكة التدريب لمعاهد الإدارة فى إفريقيا "تنمية"، وحاضر فيه الدكتور عمر رمضان، أستاذ الطاقة المتجددة في جامعة نوتنجهام بالمملكة المتحدة.

https://www.dostor.org/3601223

حققت قيمة الصادرات المصرية لإسبانيا نمو بنسبة 57.1%، لتقفز إلى حدود 815.4 مليون دولار خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالى 2021 مقابل 519.1 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 296.3 مليون دولار، وفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

https://www.dostor.org/3601243

شهدت واردات مصر من السلع الغذائية انكماشًا فى قيمتها بنسبة 9.9%، لتتراجع إلى حدود 6.3 مليار دولار خلال السبعة أشهر الأولى من 2021 مقابل 7.077 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 698.3 مليون دولار.

https://www.dostor.org/3601313

بينما تحتفل دول العالم اليوم بإحياء اليوم العالمى للقضاء على الفقر، تقف مصر على أعتاب جمهورية جديدة شعارها الأول الانحياز للفقراء وتحسين جودة حياة المواطنين، من خلال حزمة من المشروعات تتنوع بين القضاء على العشوائيات وتطوير الريف المصرى والحد من معدلات الفقر بين المواطنين وإتاحة مستوى أفضل من خدمات البنية الأساسية بجميع محافظات وقرى الجمهورية.

https://www.dostor.org/3601401

أعلن الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن الانتهاء من إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى والمعروف بـ"التسوية" لعدد 280 موظفًا بمصلحة الضرائب المصرية، حيث أرسل الجهاز موافقته إلى وزارة المالية لإعمال شئونها.

https://www.dostor.org/3601483



تحتفل دول العالم باليوم العالمى للقضاء على الفقر، والذي يوافق 17 أكتوبر من كل عام بهدف تعزيز الوعي بضرورة الحد من الفقر والفقر المدقع في جميع الدول وبشكل خاص في الدول النامية، والذي يعد أيضا ضمن أهداف التنمية المستدامة 2030 تخفيض نسبة الرجال والنساء والأطفال من جميع الأعمار الذين يعانون الفقر بجميع أبعاده وفقًاً للتعاريف الوطنية بمقدار النصف على الأقل بحلول عام 2030. وكذلك خفض نسبة من يعيشون في فقر مدقع إلى 2.5% بحلول عام 2030.

https://www.dostor.org/3601612

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد، تقريرًا بمناسبة اليوم العالمى للقضاء علي الفقر، والذي يحتفل به في 17 أكتوبر من كل عام، موضحا فيه أهم المؤشرات المتعلقة بالفقر عالمياً وإقليمياً ووطنياً مايلى:

https://www.dostor.org/3601590