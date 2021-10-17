«التنظيم والإدارة» يوافق على تسوية 280 موظف بمصلحة الضرائب

أعلن الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن الانتهاء من إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى والمعروف بـ "التسوية" لعدد 280 موظفًا بمصلحة الضرائب المصرية، حيث أرسل الجهاز موافقته إلى وزارة المالية لإعمال شؤونها.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أن إعادة التعيين "التسوية"، مرهونة بموافقة لجنة الموارد البشرية واعتماد السلطة المختصة لمحضر اللجنة حتى موعد أقصاه الأول من نوفمبر 2019، طبقًا لقانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية.

وينشر الجهاز كل شهر، تقريرًا ببعض جهوده في الشهر السابق، فيما يتعلق بالشؤون الوظيفية من نقل وتسوية وتثبيت وتنفيذ أحكام وغيرها، مع نشر أسماء الجهات التي انتهت معاملاتها ذات العلاقة بهذه الموضوعات، وذلك عبر الصفحة الرسمية للجهاز بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

واعتمد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حركة تسويات دفعة جديدة شملت 1465 موظفًا من مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة، الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة، شملت 31 جهة حكومية، في مقدمتها مديرية التربية والتعليم بمحافظة بني سويف بعدد 643 موظفًا، يليها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعدد 149 موظفًا، ثم مستشفى معهد ناصر بعدد 110 موظفين.

وينظم شروط إعادة التعيين أو التسوية بالمؤهل الأعلى، نص المادة 189 من قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 ولائحته، والتي تجيز للسلطة المختصة إعادة تعيين الموظف بشرط أن يكون الموظف من المُعينين قبل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لعام 2016 أي قبل 2 نوفمبر 2016، والحصول على مؤهل أعلى أثناء الخدمة، وأن يكون الموظف قائمًا بالعمل عند تقديم الطلب بإعادة التعيين.