الأحد 17 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

في اليوم العالمي للقضاء عليه.. أهم 7 مؤشرات في محطات خفض الفقر بمصر

اللواء خيرت بركات
اللواء خيرت بركات

بينما تحتفل دول العالم اليوم بإحياء اليوم العالمى للقضاء على الفقر، تقف مصر على أعتاب جمهورية جديدة شعارها الأول الانحياز للفقراء وتحسين جودة حياة المواطنين، من خلال حزمة من المشروعات تتنوع بين القضاء على العشوائيات وتطوير الريف المصرى والحد من معدلات الفقر بين المواطنين وإتاحة مستوى أفضل من خدمات البنية الأساسية بجميع محافظات وقرى الجمهورية.

ورغم أن التجربة المصرية فى القضاء على الفقر لازالت حديثة العهد، إلا أن التقارير الرسمية أظهرت تحسن كبير فى عدد من المؤشرات المتعلقة بجودة حياة المواطنين وتحسين مستويات المعيشة وخلق حياة أفضل لأكثر من 100 مليون نسمة داخل الجمهورية، والتى نستعرضها فى السطور الآتية: 

-انخفض معدل الفقر فى مصر لأول مرة منذ عام 1999 ، ليسجل 29.7% عام 2020 مقابل 32.5% في عام 2017/2018.
تراجع عدد المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر بحوالى 4 ملايين مواطن.

-شهدت جميع مناطق الجمهورية انخفاض نسبة الفقر، وسجلت أكبر نسبة انخفاض في ريف الوجه البحري بـ4.73% يليه ريف الوجه القبلي 3.79%.

-ارتفع متوسط الدخل السنوي الصافي للأسرة بنسبة 15% من 60.4 ألف جنيه في عام 2017/2018 إلى 69.1 ألف جنيه في عام 2019/2020.

-ارتفع متوسط الإنفاق الكلى السنوى للأسرة من 53.7 ألف جنيه عام 2017/2018 إلى 61.9 ألف جنيه عام 2019/2020بنسبة زيادة 15.2%.

-حوالى 90% من الأسر ببطاقات الدعم التمويني

-يبلغ متوسط الدعم التموينى المقدم للأسر 1420 جنيه عام 2019/2020 يرتفع فى الريف لـ 1559 جنيه مقابل 1244 جنيه فى الحضر.

-بلغت نسبة مساهمة الدعم فى نفقات الأسر على السلع الغذائية 7.4% على مستوى إجمالى الجمهورية.

-انخفضت نسبة الفقر المدقع لمن لا يستطيعون تأمين احتياجاتهم من الغذاء من 6.2% خلال عام 2017/2018 لـ 4.5% عام 2019/2020.

الاحصاء الفقر معدل الفقر الدعم الأنفاق اليوم العالمى للقضاء على الفقر

رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

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