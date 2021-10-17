الأحد 17 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

رفض استشكال سما المصري على حكم حبسها في التحريض على الفسق

سما المصري
سما المصري

قضت اليوم المحكمة الاقتصادية بالقاهرة برفض الاستشكال المقدم من محامي سما المصري، لوقف حكم حبسها عامًا وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.

 سما المصري

كانت جهات التحقيق، أحالت سما المصري إلى المحكمة الاقتصادية في القضية 979 لسنة 12 قضائية جرائم اقتصادية، لاتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية مصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي.

وكشفت أوراق الإحالة، إلى المحكمة الاقتصادية، في شهر مايو الماضي، أنه في 24 أبريل 2020 أمر رئيس نيابة الشئون المالية والتجارية، والتي شملت توجيه الاتهام ضد سامية أحمد عطية عبد الرحمن، والشهيرة بـ سما المصري.

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وكشف أمر الإحالة أن المتهمة في شهر أكتوبر عام 2019، بدائرة قسم الأزبكية، بمحافظة القاهرة، نشرت بقصد العرض صورًا خادشة للحياء العام بأن بثت عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، انستجرام، يوتيوب، مقاطع مصورة لها مصحوبة بعبارات وتلميحات وإيحاءات على نحو يخدش الحياء العام وعلى النحو المبين بالتحقيقات.

محافظة القاهرة سما المصري التواصل الاجتماعي غرامة 100 ألف جنيه المحكمة الاقتصادية المحكمة الاقتصادية بالقاهرة حبس سما المصري لتحريض على الفسق والفجور

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