الأحد 17 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

البرلمان العربي يثني على الانتخابات العراقية: خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار

الجلسة العامة للبرلمان
الجلسة العامة للبرلمان العربي

أشاد البرلمان العربي باتمام الانتخابات البرلمانية في العراق، مهنًأ قيادته وشعبه مناسبة هذا الاستحقاق السياسي المهم، باعتباره خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن والاستقرار الداخلي في العراق، ويثني على قدرة الشعب العراقي على اجتياز هذا الاستحقاق الديمقراطي المهم ومواجهة التحديات كافة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة الأولى من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث، للبرلمان العربي، التي عقدت بمقر جامعة الدول العربية أمس السبت، برئاسة عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان. 

ناقشت الجلسة مستجدات الأوضاع في العراق، خاصة ما يتعلق بالنواحي السياسية والأمنية، في ضوء سعي وحرص البرلمان على دعم استقرار الأوضاع العراقية،  ودعم المسارات الديمقراطية في إعادة بناء مؤسسات الدولة ومواجهة الإرهاب والتطرف.

في السياق، أكد البرلمان العربي أهمية مواصلة العمل والتعاون من أجل فرض الأمن واستعادة الاستقرار للجمهورية العراقية، خاصة في ضوء النجاح الذي تحقق بفضل قيادة وشعب العراق في اتمام الاستحقاق السياسي والديمقراطي الهام، باعتباره خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن والاستقرار الداخلي في العراق.

كما أكد دعم المسار والخيار الديمقراطي والانتخابي واحترام خيارات الناخب العراقي، مهنئًا العراقيين بالانتخابات، معربًا عن تطلعه لأن تساهم في طي صفحة الصراع والخلاف والتجاذب، مؤكدًا رفض أي محاولات للتدخل في الشئون الداخلية العراقية.

خلال الجلسة، أعلن البرلمان ترحيبه بمخرجات مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة (المؤتمر الإقليمي لدعم العراق) الذي استضافته العاصمة العراقية في 28 أغسطس 2021م، بحضور عدد كبير من قادة الدول العربية والمجتمع الدولي وممثلي بعض المنظمات العربية والدولية، مؤكدًا أنها خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار الداخلي بالعراق وحشد الدعم الاقتصادي والسياسي له، فضلاً عن مساعدته على استعادة دوره الإقليمي الفاعل والمؤثر.

في ذات الصدد ثمن البرلمان النتائج المثمرة التي أسفرت عنها الزيارة التي قام بها رئيس مجلس النواب العراقي على رأس وفد برلماني إلى مقر البرلمان العربي في القاهرة في 16 سبتمبر الماضي ، ويدعو إلى البناء على المباحثات البنَّاءة التي تمت خلال هذه الزيارة الهامة، من أجل تعزيز آليات التعاون بين البرلمان العربي ومجلس النواب العراقي، داعيًا الدول العربية إلى تطوير وتكثيف علاقاتها الرسمية والشعبية مع جمهورية العراق على كافة المستويات، تعزيزاً لحاضنته العربية، ودعمًا لأمنه واستقراره الذي يعد جزءً لا يتجزأ من الأمن القومي العربي. 

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