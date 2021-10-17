الأحد 17 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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فن

المخرج أحمد الجندى يضع اللمسات النهائية لبدء تصوير «الكبير أوى 6»

الكبير أوي
الكبير أوي

يواصل المخرج أحمد الجندي، وضع اللمسات النهائية استعدادا لانطلاق تصوير الجزء السادس من مسلسل "الكبير أوي" بطولة النجم أحمد مكي.

وقال الجندي- لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأحد- إنه يواصل حاليا معاينة أماكن تصوير الجزء السادس من "الكبير أوي"، وعقد اجتماعات مكثفة مع القائمين على إنتاج المسلسل، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يبدأ تصوير المشاهد الأولى نهاية شهر أكتوبر الجاري، ليعرض العمل خلال الموسم الدرامي الرمضاني المقبل.

ويبدأ تصوير الجزء السادس من مسلسل "الكبير أوي" بعد سنوات من عرض الجزء الخامس، وهو المسلسل الذي مازالت أجزاؤه تحقق نسب مشاهدة عالية على مدار أكثر عن عشر سنوات.

ويشارك فى بطولة المسلسل، بجانب النجم أحمد مكي، نفس نجوم الأجزاء السابقة، منهم بيومي فؤاد وهشام إسماعيل ومحمد سلام، وإنتاج شركة سينرجي.

كان الفنان أحمد مكي قد شارك خلال شهر رمضان الماضي في أحداث الجزء الثاني من مسلسل "الاختيار"، بمشاركة الفنان كريم عبد العزيز، حيث جسد مكي شخصية ضابط الشرطة يوسف الرفاعي، والعمل من تأليف هاني سرحان، وإنتاج شركة سينرجي، وإخراج بيتر ميمي.

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