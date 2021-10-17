الأحد 17 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

السيدة انتصار السيسى: كل التحية لشباب مصر الذين يطوفون الريف لتوفير «حياة كريمة»

السيدة انتصار السيسي
السيدة انتصار السيسي

توجهت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، بكل التحية لشباب مصر الذين يطوفون قرى الريف، من أقصى الشمال لأقصى الجنوب، لتوفير حياة كريمة لأهالينا.

اليوم العالمي للقضاء على الفقر

وقالت السيسي، في كلمة بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر، إن هذا اليوم يجسد في جوهره أسمى معاني المبادئ الإنسانية التي تعزز روح التعاون والمشاركة وتؤكد حق كل إنسان في أن يعيش حياة كريمة، وهو ما تمضي مصر فيه بثبات لتغيير واقع الحياة لـ58 مليون إنسان في 4584 قرية.

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انتصار السيسى: حرب أكتوبر جسدت حب المصريين الجارف لوطنهم

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السيدة انتصار السيسي في اليوم العالمي لكبار السن: الدولة تهتم بتوفير كل متطلباتهم

انتصار السيسي السيدة انتصار السيسي اليوم العالمى للقضاء على الفقر قرينة رئيس الجمهورية حياة كريمه

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وائل لطفي

شىء كبير يجرى

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