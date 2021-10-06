الأربعاء 06 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

انتصار السيسى: حرب أكتوبر جسدت حب المصريين الجارف لوطنهم

السيدة انتصار السيسي
السيدة انتصار السيسي

تقدمت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، بالتهنئة للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد.

وقالت السيدة انتصار السيسي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: أتقدم بالتهنئة للشعب المصري وقواتنا المسلحة الباسلة بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد، ذلك النصر الذي كان بمثابة ملحمة خلّدها التاريخ بأحرف من نور، جسدت حب المصريين الجارف لوطنهم، وكانت المثَل الأعظم في الإرادة والعزيمة وتحدي الواقع المرير والعبور إلى المستقبل.

واختتمت قرينة رئيس الجمهورية بالقول: سلامًا إلى أرواح الشهداء الأبرار، الذين ضحوا بحياتهم وبدمائهم الطاهرة، من أجل استرداد الأرض والحفاظ على العرض.

رئيس التحرير

وائل لطفى

السادات.. الرئيس الذى استشهد مرتين

الأكثر قراءة

انخفاض في درجات ونشاط للرياح.. تفاصيل حال الطقس خلال الـ72 ساعة

موعد نتيجة تقليل الاغتراب 2021.. وخطوات الاستعلام

انتصار السيسى: حرب أكتوبر جسدت حب المصريين الجارف لوطنهم

سائق أول سيارة تخترق خط بارليف: كنت سببًا في الاستغناء عن الخبراء الروس أثناء أكتوبر

ذكرى النصر.. السيسى: تحية لجيل أكتوبر العظيم ولروح القائد الملهم الرئيس الراحل أنور السادات

«المتحدة للخدمات الإعلامية» تتلقى 100 عمل من 40 شركة إنتاج فنى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد دنيا

أكتوبر المشهد الخفي

د. أحمد مجاهد

شعراء أكتوبر غنوا للنشيد والشهيد والعَلم

خالد عكاشة

الوثائق التى رفعت الغطاء قليلًا عن ألغاز التمويل

ماجدة الجندى

جمال الغيطانى وثق رائحة المحاربين على جبهة القتال

ماجد حبته

مأزق «فيسبوك».. وسلامتنا!

د هند جاد

الناس ليسوا أجرة أو «تمليك»

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (20).. توبة الجماعات الإسلامية

إبراهيم داود

معجزات الجزائر

صور

المنتخب يتدرب مرتين في اليوم الثاني بمعسكر برج العرب

مراحل تصنيع اللقاح فى مصنع فاكسيرا

التطعيم ضد كورونا فى مركز شباب روض الفرج

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يستولون على شقة بالقدس.. ومستعربون يختطفون شابًا فى جنين

الخارجية الفلسطينية: جرائم المستوطنين دليل آخر على صحة ومصداقية الموقف الفلسطينى

فى 1292 صفحة.. الأرشيف الإسرائيلى ينشر تفاصيل «الاجتماعات الصعبة» أثناء حرب أكتوبر