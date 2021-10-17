محافظ الإسكندرية: تكثيف حملات النظافة وتطهير صناديق القمامة بجميع الأحياء

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع شركة النظافة لتكثيف حملات النظافة وتطهير صناديق القمامة بأحياء الإسكندرية أول بأول.

حملات النظافة بأحياء الإسكندرية

وأكد المحافظ، أنه تم اختيار بعض الشوارع بنطاق الأحياء التي تعد الأكثر تأثيرا على المواطنين لزيادة خدمات النظافة بها، وجاءت كالتالي: شارع أسماء بنطاق حي عامرية أول، و شارعي الروضة الخضراء والحاجة حكمت بحي العجمي، و شارعي سليمان يسري والزهور بحي وسط، وشارع العيسوي بحي المنتزة أول، وشارع 30 الجديد بحي منتزة ثان، وشارع بهيج بمركز ومدينه برج العرب، وشارع أبي الدرداء بحي الجمرك، وشارع الأمان بحي غرب، و شارع السفن بحي عامرية ثان، وشارع وينجت بحي شرق.

حملات النظافة بأحياء الإسكندرية

ووجه الشريف، بتكثيف حملات النظافة بمحيط المدارس وزيادة عدد مرات الجمع وأعمال الكنس والتجريف، وذلك لتوفير بيئة صحية للطلاب، حيث تم تركيز أعمال النظافة وزيادة عدد مرات جمع القمامة بمحيط أكثر من 2000 مدرسة.

وأكد المحافظ، ضرورة تطهير صناديق القمامة والسيارات الحاملة لها، ضمن الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

حملات النظافة بأحياء الإسكندرية

ووجه رؤساء الأحياء بالتنسيق مع شركة النظافة حملات مكبره للارتقاء بمستوى النظافة العامة بنطاق كل حي شملت الأعمال رفع الاتربة المتراكمة، بالإضافة الي أعمال النظافة الدورية للشوارع، كما قامت الشركة المختصة باعمال النظافة برفع نحو 41 ألف طن مخلفات صلبة، و202 طن مخلفات طبية، خلال الايام الماضية، كما تكثف الأحياء بالتعاون مع شركة النظافة حملات النظافة والتطهير على مدار اليوم للحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة والصحة العامة للمواطنين.