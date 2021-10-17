الإثنين 18 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

القلق قد يصيبك بالبهاق.. ما هى العلاقة بين البهاق والصحة النفسية؟

البهاق
البهاق

البهاق هو حالة جلدية تؤدي إلى ظهور بقع من الجلد الأبيض حول الجسم، ويمكن أن تؤثر على لون الشعر أيضًا، ويعتبر من أمراض المناعة الذاتية لأنه له ناتج عن مهاجمة الجسم لخلايا الصبغة التي تسمى الخلايا الصباغية المسؤولة عن إعطاء الجلد لونه وفقا لموقع every day health.

بصرف النظر عن فقدان الصبغة على الجلد وأجزاء الجسم الأخرى، لا يسبب البهاق أمراض أخري لكن هناك ارتباط وثيق بين البهاق وأمراض المناعة الذاتية  حيث تشير الدراسات إلى أن 15٪ - 25٪ من المصابين باضطراب الجلد لديهم مرض مناعي ذاتي آخر مثل.

أمراض المناعة الذاتية المرتبطة بالبهاق

مرض السكر من النوع الأول
الصدفية

التهاب المفصل الروماتويدي
فقر الدم الخبيث
الذئبة الحمامية الجهازية
مرض اديسون
داء الثعلبة
مرض الغدة الدرقية المناعي الذاتي حيث يحدث مرض الغدة الدرقية بين الأشخاص المصابين بالبهاق بمعدل إصابة واحدة في كل  15 فرد للأشخاص العاديون ولكن إضطراب الغدة الدرقية أكثر شيوعًا بمقداؤ 31 مرة بين مرضى البهاق مقارنةً بالسكان ككل.

العلاقة بين البهاق والأمراض العقلية والنفسية

تؤدي سوء الحالة النفسية والتعرض للقلق والإجهاد بشكلا دائم إلي خلل في الجهاز المناعي بالجسم وإعاقة الخلايا الصبغية عن القيام بعملها.
وتشير نتائج دراسة أمريكية إلى أن البهاق مرتبط بزيادة الاستشفاء الأولي للعديد من حالات الصحة العقلية مثل القلق والاكتئاب والفصام واضطراب الشخصية وخطر الانتحار واضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط واضطراب السلوك واضطرابات التكيف والأمراض النفسية للأطفال والمراهقين واضطرابات النمو، وتاريخ اضطرابات الصحة العقلية.

وحلل الباحثون بيانات كل من 87.053155 حالة دخلت إلى المستشفيات في الولايات المتحدة، ومن بين أولئك الذين تم نقلهم إلى المستشفى، كان 11123 من البالغين يعانون من البهاق، فأظهر التحليل أن 4.17٪ من المصابين بالبهاق سبق وتم إدخالهم إلى المستشفى بسبب اضطراب في الصحة العقلية، و 27.49٪ تم تشخيصهم باضطراب في الصحة العقلية عند الدخول. 

البهاق البهاق غير معدي أضرار القلق أمراض المناعة الذاتية الخلايا الصبغية نقص الميلانين في الجسم العلاقة بين البهاق النفسية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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