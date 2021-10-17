الأحد 17 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

موعد عرض فيلم «The batman 2022» ووجوده في سينمات مصر

The Batman
The Batman

يبحث عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث المختلفة عن موعد عرض فيلم The batman 2022 ووجوده في سينمات مصر خاصة وأنه يحظى باهتمام كبير من قبل محبي وعشاق السينما المصرية والعالمية.

موعد عرض فيلم The batman 2022

فيلم The batman 2022 

ننشر خلال التقرير التالي موعد عرض فيلم The batman 2022 ووجوده في سينمات مصر، حيث قررت شركة "Warner Bros"'، تأجيل طرح الفيلم الجديد الذي يلعب دور البطولة فيه روبرت باتينسون، حيث كان مقررًا طرحه خلال أكتوبر الحالي ولكن قبل فترة أجلت الشركة المنتجة طرح  فيلم 'The Batman' في دور العرض إلى 3 مارس 2022 ليصبح الموعد النهائي للعمل الجديد بعد سلسلة تأجيلات بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

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ومن المقرر أن تحتضن سينمات مصر وعلى رأسها سينما آيماكس الفيلم في التوقيت الذي  سيعرض فيه في الولايات المتحدة الأمريكية ومتوقع وجوده في أكبر عدد من قاعات السينما في مصر ومتوقع له تحقيق أعلى الإيرادات.

فيلم The batman 2022 

أحداث The batman 2022

The batman 2022 تدور أحداثه حول شخصية “بروس وين” المعروف بالرجل “الوطواط”،  ويظهر في سنته الثانية كفارس الظلام وحامي مدينة جوثام، عندما يجد نفسه في مواجهة بينجوين وريدلر، والعديد من أشرار جوثام المشهورين وتدور الأحداث في إطار من الإثارة والتشويق والغموض.

الفيلم الجديد من بطولة كلا من روبرت باتينسون وزوي كرافيتز وأندي سركيس وبول دانو وجيفري رايت وكولن فاريل والفيلم من تأليف و إخراج  مات ريفز.

وخلال الفترة الماضية انتشرت صور ظهر فيها البطل الخارق بروس وين جنبا إلى جنب مع سيلينا كايل - كاتومان، وهما يستقلان دراجات بخارية، وصور الفيلم بين مدينة ليفربول في المملكة المتحدة وشيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية والفيلم أصبح على مقربة تماما من أن يصبح جاهز للعرض في الوقت المحدد له تماما.

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وائل لطفي

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