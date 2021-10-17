طاقم تصوير سينمائى روسى يعود إلى الأرض بعد تصوير أول فيلم بالفضاء

أعلنت وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس، اليوم الأحد، أن فريق أول فيلم طويل أكمل تصوير أول فيلم طويل يجري تصويره في الفضاء، وأنه من المقرر أن يعود الطاقم من محطة الفضاء الدولية في وقت لاحق اليوم إلى الأرض.

وذكرت وكالة أنباء تاس الروسية أن رائد الفضاء الروسي أوليج نوفيتسكي والممثلة يوليا بيريسيلد والمخرج السينمائي كليم شيبينكو صعدوا إلى المركبة الفضائية سويوز إم إس -18 استعدادًا لرحلتهم إلى الأرض.

ومن المتوقع أن تهبط كبسولة العودة في حوالي الساعة 07:35 (بتوقيت موسكو)، على بعد حوالي 148 كم جنوب شرق مدينة جيزكازجان الكازاخستانية.

يشار إلى أن الفيلم هو أول فيلم يجري تصويره في الفضاء وليس داخل استديوهات على الأرض ويروي قصة طبيبة تسافر إلى الموقع المداري لإنقاذ حياة رائد فضاء.

وشارك في الفيلم رواد الفضاء الروس أنطون شكابليروف وأوليج نوفيتسكي وبيوتر دوبروف. وقضت الممثلة والمخرج 12 يومًا في محطة الفضاء الدولية .

وعلى صعيد آخر، كشف المركز الروسي لمكافحة تفشي وباء كورونا عن أن المناعة الجماعية في روسيا وصلت عند مستوى 45% حتى أمس.

وأضاف المركز- في بيان - أنه حتى 15 أكتوبر، تم التطعيم بالمكون الأول "الجرعة الأولى" 51 مليون شخص، وتلقى 47.5 مليون شخص التطعيم بالمكون الأول والثاني "الجرعتين الأولى والثانية"، ويقدر مستوى مناعة القطيع في روسيا بنحو 45%.

وبلغت نسبة المناعة الجماعية في موسكو 61%، وفي المناطق المجاورة لمدينة موسكو 64%، وفي مدينة بطرسبورج 58%، بحسب ما نقلت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الناطقة بالعربية عن البيان.

وشددت السلطات الروسية على أن التطعيم هو الطريقة الأكثر نجاحا للحماية من فيروس كورونا.

ووفقا لوزير الصحة، ميخائيل موراشكو، فإن نسبة المطعمين بين المرضى بـ"كوفيد-19" والذين يعانون من أعراض خطرة أقل من 0.03%، في حين أن الغالبية العظمى من مرضى "كوفيد-19" في المستشفيات غير مطعمين بلقاح كورونا.