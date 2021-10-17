«الداخلية»: تأمين إزالة 3 آلاف حالة تعد على مجرى النيل بالمحافظات

اتخذت وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة، كافة الإجراءات التأمينية اللازمة لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل ومنشآت ومنافع الري.

ويأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة الجهات المعنية للحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات الواقعة عليها.

وأسفرت الجهود عن تأمين إزالة 3743 حالة تعدٍ على مجرى نهر النيل بفرعي "رشيد– دمياط" بنطاق محافظات "الجيزة – القليوبية – المنوفية – الغربية – البحيرة – كفرالشيخ- الدقهلية – دمياط" بطول 479 كيلومترًا، بإجمالي مساحة 587883,25 متر مربع.

وتواصل وزارة الداخلية جهودها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، في رصد وضبط مخالفات التعديات على أملاك الدولة.