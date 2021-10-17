الأحد 17 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسي: مصر ماضية في مهمة بناء الوعي وتصحيح الخطاب الديني

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن صناعة الوعي تساهم في تقوية قدرة البشر في التفكير الصحيح والإبداع، وعدم الانحراف عن تأدية الأوامر الربانية، والحفاظ على الخير للبشرية ومنهج الإنسانية فى ترقية النفس البشرية وضبط حركتها في الحياة.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في احتفال وزارة الأوقاف بالمولد النبوى الشريف، أن الاستمرار في تلك المهمة والمسؤولية التاريخية ومضاعفة الجهود التي تقوم بها المؤسسات الدينية والعلماء الأجلاء في نشر التسامح والفكر المشترك، والإيمان بالتنوع الفكري ونشر تعاليم الدين، متابعا: «نشير هنا إلى أن الكلمة أمانة وعظم الإنسان من شأنها ورعاية هذه الأمانة وتأديتها على الوجه الأمثل».

وتابع الرئيس السيسي: «مصر ماضية في مهمة بناء الوعي وتصحيح الخطاب الديني، وهي مسئولية تضامنية وتشاركية تحتاج إلى تضافر جميع الجهود لخلق مسار فكري مستنير يؤسس لشخصية سوية قادرة على مواجهة التحديات وبناء دولة المستقبل».

وتابع، أن من مبادئ رسالة الإسلام التي نشرها قداوتنا رسولنا الحبيب صلى الله عليه وسلم، تحقيق التعايش والسلام الاجتماعي بين البشر، وحق الناس جميعا في الحياة الكريمة، ونتخذ من هذه المبادئ نبراسا ومنهج عمل، وماضون معا بإرادة صلبة وعزم لا يلين لبناء وطنننا الغالي مصر ليصبح حاضره ومستقبله على عظمة تاريخه وحضارته وتوفير الحياة الكريمة لكل فئات الشعب المصري إعمالا لقول الله تعالى: «من أحياها كأنما أحيا الناس جميعا»، وترجمة هذه الأية السامية إلى سلوك عملي وواقع ملموس.

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