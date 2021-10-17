الأحد 17 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسي: رسالة الإسلام التي تلقاها النبي رفعت من قيمة العلم والمعرفة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إننا نحتفل اليوم معا بذكرى أشرف خلق الله وسيد المرسلين الرحمة التي أرسلها رب العزة للعالمين، الداعي إلى الله والسراج المنير، الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي بعثه الله عز وجل ليغير وجه الدنيا كلها وينشر أسمى القيم الإنسانية في شتى بقاع الأرض، ويدعو إلى المحبة والسلام.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال احتفالية ذكرى المولد النبوى الشريف، أن رسالة الإسلام التي تلقاها النبي الكريم رفعت من قيمة العلم والمعرفة، حيث كانت أول الآيات التي نزل بها الوحي الشريف هي "إقرأ"، إعلاءً لشأن العلم والعلماء وتقديرا لأهمية التدبر، حيث دعانا الله سبحانه وتعالى إلى إعمال نعمة العقل الغالية بالبحث والتأمل في ملكوت السماوات والأرض، ومن هذا المنطلق نشدد عل أهمية قضية الوعي الرشيد وفهم صحيح الدين التي ستظل من أوليات المرحلة الراهنة.

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شىء كبير يجرى

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الرئيس السيسي: رسالة الإسلام التي تلقاها النبي رفعت من قيمة العلم والمعرفة

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