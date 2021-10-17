ضبط 3 بتهمة سرقة السيارات من شوارع الإسماعيلية

تباشر جهات التحقيق المختصة، اليوم الأحد، التحقيق في ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مصحوب بتعليق يتضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة سيارة أثناء قيام قائدها بتركها بأحد شوارع محافظة الإسماعيلية.

وكشفت الأجهزة الأمنية أنه بالفحص أمكن تحديد مرتكبي الواقعة وتبين أنهم 3 أشخاص من بينهم سيدة، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وعثر بحوزتهم على كمية من المواد المخدرة، سلاح أبيض- مطواة- كما تم ضبط السيارة المبلغ بسرقتها بحوزة المتهمين وكذلك دراجة بخارية بدون لوحات معدنية، وبتطوير مناقشتهم أقروا بارتكابهم عدد "4" وقائع سرقة مختلفة، وجرى التحفظ على المتهمين والمضبوطات والسيارة والدراجة البخارية.