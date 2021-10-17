ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا فى أمريكا إلى 45 مليون حالة

زادت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 0.2% مقارنة بنفس الوقت أمس إلى 44.9 مليون إصابة إلى جانب 724 ألفًا و109 وفيات، وفقًا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وجاءت الزيادة الوطنية في الحالات مطابقة لمتوسط الزيادة اليومية بنسبة 0.2% خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من الحالات المؤكدة عند 4.81 مليون إصابة، دون تغيير يذكر عن نفس الوقت في اليوم السابق.

وسجلت ولاية فيرمونت زيادة بنسبة 0.9% في عدد الحالات مقارنة بنفس الوقت أمس، ليصل المجموع إلى 37 ألفًا و69 حالة.

وشهدت جورجيا أكبر عدد من الوفيات التي تم الإبلاغ عنها في الساعات الـ 24 الماضية، حيث تم تسجيل 209 وفيات.

من جانبه أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 240.44 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و102799.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 727758 - 44978170

الهند 451980 - 34053573

البرازيل 602669- 21627476

المملكة المتحدة 138379- 8365824

روسيا 431305- 7958384

تركيا 67402 -7628914

فرنسا 117245 -7080375

إيران 123876 - 5773419

الأرجنتين 115660- 5271361

إسبانيا 86974 - 4984386

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.